Varga Barnabásék felálltak a háromgólos hátrányból, de a Rayo Vallecano jutott a Kl elődöntőjébe

2026.04.16. 23:00
Varga Barnabás (Fotó: Getty Images)
A Konferencialiga negyeddöntőinek visszavágóin kikapott Firenzében a Crystal Palace, de így is bejutott a négy közé. A Strasbourg a Mainz elleni 4–0-s győzelemmel ment tovább, míg Varga Barnabásék ledolgozták háromgólos hátrányukat a Rayo Vallecano ellen, de egy vendéggóllal a spanyolok elődöntősök.

AEK ATHÉN–RAYO VALLECANO

Az AEK Athén továbbjutási esélyei egészen minimálisra csökkentek a háromgólos hátrány következtében, a Football Meets Data szimulációi alapján mindössze 5.5 százalékot jósol a klubnak, hogy sikerül kiejtenie spanyol riválisát, a sorozat megnyerésére pedig 0.7 százalékot. Az odavágóhoz hasonlóan Görögországban is kezdett a Rayo Vallecano ellen Varga Barnabás, ezúttal viszont nem a sárga lapos eltiltását töltő Luka Jovics volt a csatártársa, hanem a spanyolországi találkozón a magyar támadó helyére érkező Zini volt. 

Korábban megírtuk, hogy egy görög véleménycikk szerint nem működik jól a Jovics, Varga csatárpáros, így nem is feltétlenül baj, hogy a szerb támadó nem elérhető annak ellenére, hogy minden sorozatot figyelembe véve szerzett húsz góljával a csapata legjobbja. Zini azonban remekül játszott, a 13. percben Stavros Pilios bedobását az ötösön belül egy mozdulattal átvette Zini, majd ballal nagy erővel bevágta a rövid felsőbe. A 36. percben aztán Razvan Marin büntetőből volt eredményes, így egyre csökkent a görögök hátránya.

Sőt! A második félidő elején Dereck Kutesa középre emelt labdáját Zini gyönyörű mozdulattal fejelte a tizenegyespontról a kapu bal oldalába. Kilenc perccel később ismét előnybe került a párharcban a Rayo Vallecano, Isi Palazón zárt le ballal egy kontratámadást. Ugyan volt még hátra fél óra, és helyzetekig is eljutott az AEK Athén, nem sikerült hosszabbításra menteni a találkozót, a spanyolok 4–3-as összesítéssel mentek tovább. 

STRASBOURG–MAINZ

A Strasbourg előtt eggyel könnyebb feladat állt, mint az Athénnak. A franciáknak kétgólos hátrányból kellett fordítania a Mainz ellen. Ezt kilenc perc alatt le is dolgozta a Strasbourg, előbb Sebastian Nanasi lőtt jobbal a kapuba, majd Abdoul Ouattara volt fejjel eredményes egy szép akció végén.

A második félidőben sem álltak le a franciák. Daniel Batz ugyan védte a csereként beálló Emmanuel Emegha büntetőjét a 66. percben, három perccel később Martial Godo bolondította meg a védőket, majd Encisót hozta helyzetbe, aki az üres kapuba passzolt. A paraguayi játékos a gólja után kiosztotta második gólpasszát is, Emaghának sikerült akcióból az, ami tizenegyesből nem.

A Strasbourg tehát mindkét félidőben két gólt szerzett, így 4–2-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe, ahol a Rayo Vallecanóval találkozik.

FIORENTINA–CRYSTAL PALACE

Az Angliában háromgólos győzelmet arató Crystal Palace Ismaila Sarr révén Firenzében is vezetést szerzett. A Fiorentina aztán Alfred Gudmundsson büntetőjével, majd Cher Ndour távoli lövésével fordított. Az olaszok a második félidőben is irányították a játékot, de további gól nem született, így a Crystal Palace találkozik a Kovács Bendegúzékat búcsúztató Sahtar Doneckkel.

KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol) 2–1 (Gudmundsson 30. – 11-esből, Ndour 53., ill. Sarr 17.)
Továbbjutott: a Crystal Palace, 4–2-es összesítéssel
AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 3–1 (Zini 13., 51., Marin 36. – 11-esből, ill. I. Palazón 60.)
Továbbjutott: a Rayo Vallecano, 4–3-as összesítéssel
Strasbourg (francia)–Mainz (német) 4–0 (Nanasi 26., Ouattara 35., Enciso 69., Emegha 74.)
Továbbjutott: a Strasbourg, 4–2-es összesítéssel

KORÁBBAN
AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–2 (Jensen 73., Sin 80., ill. Alisson 58., Luca Meirelles 83.)
Továbbjutott: a Sahtar Doneck, 5–2-es összesítéssel

 

