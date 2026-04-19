A Topolya adta meg a kegyelemdöfést a Napredaknak

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Topolya–Napredak 4–1 (2–1)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Mitics

Topolya: Szimics – Szt. Jovanovics, V. Krsztics, Satara, Urosevics – A. Petrovics (Tomovics, 89.), Mezei (Sztancsics, 78.) – Sza. Jovanovics (Mladenovics, 89.), Todoroszki (D. Szavics, 78.), Boszics – B. Petrovics (Miloszavics, 69.). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Napredak: Balevics – Bogdanovszki (Szremcsevics, 59.), Bukorac, L. Miladinovics, Miletics (Vukajlovics, 66.) – F. Krsztics (Toseszki, 59.), M. Vulics (Ilics, 59.) – Bojat, Basztajics (Szkrobonja, 73.), Taszovszki – Majdevac. Vezetőedző: Zoran Risztics

Gólszerző: Todoroszki (2.), B. Petrovics (15.), Szavics (79.), Boszics (85.), ill. M. Vulics (42.)

Álomszerűre sikeredett Tomiszlav Szivics bemutatkozása a Topolya kispadján, ugyanis az észak-bácskai együttes már a 2. percben megszerezte a vezetést a krusevaci Napredak ellen.

A sereghajtó vendégek nagyon megilletődötten kezdtek, s ennek az lett az eredménye, hogy Andrej Todoroszki egy cselsorozat után, szemben a kapuval, 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt. Még az első negyedóra sem múlt el, amikor a TSC megduplázta az előnyét: Szasa Jovanovics és Boszics kényszerítője után az utóbbi okosan gurított középre, az érkező Bogan Petrovics pedig ballal a kapuba gurított.

A második kapott gól után felébredtek a vendégek, és több veszélyes akciót is vezettek, s a félidő hajrájában a Topolyát is megjárt Milos Vulics 13 méteres lövéssel szépített.

A második félidőben Andrej Todoroszki egy szabadrúgás után a felső lécet, egy szép akció végén pedig a bal kapufát találta el, s Szivics mester úgy gondolta, jó ötlet, ha a helyére Dragoljub Szavicsot küldi be. Ez a húzás kiválónak bizonyult, s ahhoz, hogy erről megbizonyosodjunk, mindössze harminc másodpercnek kellett eltelnie, ugyanis Szavics Szasa Jovanovics beadása után a 78. percben megszerezte a vendéglátó harmadik gólját.

Öt perccel a rendes játékidő vége előtt a találkozó egyik legjobbja, Radivoj Boszics gondolt egyet, a bal oldalról egy csellel megindult középre, majd szemben a kapuval lapos lövéssel beállította a 4–1-es végeredményt.

A Topolya ezzel a győzelemmel a bennmaradásért folyó küzdelemben megszerezte harminchetedik pontját , s feljött a 10. helyre, a Napredak pedig elbúcsúzott a Szuperligától, mivel a négy kieső közül már biztos, hogy ő lesz az egyik. A Topolya csütörtökön a szabadkai Szpartak vendége lesz 20 órától.