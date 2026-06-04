Férfi kézi NB I: a Tatabánya válogatott beállót, a Győr gólkirályt igazol

A Magyar Kupában és az Európa Kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes MOL Tatabánya KC közösségi oldalának csütörtöki bejegyzése felidézte, hogy a 27 éves beálló korábban a Veszprém és a Balatonfüred színeiben is szerepelt. A válogatottban eddig kilenc mérkőzésen tíz gólt szerzett.

A balátlövő Kovács Tamás a 2024–2025-ös idényben volt a magyar élvonal gólkirálya a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként, amelyben az elmúlt négy szezonban bajnoki és Magyar Kupa-találkozókon több mint négyszáz alkalommal talált a hálóba. Az ETO University HT együttesében az a Kopornyik Zsolt lesz a vezetőedzője, akit jól ismer Balatonboglárról.