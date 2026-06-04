Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: a Tatabánya válogatott beállót, a Győr gólkirályt igazol

2026.06.04. 16:06
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Kovács Tamás aláírt Győrben (Fotó: ETO University HT)
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férfi kézilabda NB I Kovács Tamás ETO University HT MOL Tatabánya KC Szűcs Bence
Szűcs Bence válogatott beálló távozik a francia élvonalbeli USDK Dunkerque férfi kézilabdacsapatától és Tatabányára igazol, az NB I-es gólkirály Kovács Tamás pedig a NEKA-tól Győrbe szerződik.

A Magyar Kupában és az Európa Kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes MOL Tatabánya KC közösségi oldalának csütörtöki bejegyzése felidézte, hogy a 27 éves beálló korábban a Veszprém és a Balatonfüred színeiben is szerepelt. A válogatottban eddig kilenc mérkőzésen tíz gólt szerzett.

A balátlövő Kovács Tamás a 2024–2025-ös idényben volt a magyar élvonal gólkirálya a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosaként, amelyben az elmúlt négy szezonban bajnoki és Magyar Kupa-találkozókon több mint négyszáz alkalommal talált a hálóba. Az ETO University HT együttesében az a Kopornyik Zsolt lesz a vezetőedzője, akit jól ismer Balatonboglárról.

 

férfi kézilabda NB I Kovács Tamás ETO University HT MOL Tatabánya KC Szűcs Bence
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