Sallói Dániel ismét betalált, a Toronto hatgólos döntetlent játszott

A Toronto két idegenbeli vereséggel kezdte az idényt, mindkét találkozón három gólt kapott. Az Austin is háromszor betalált a torontói kapuba, de ezúttal egy pontot szerzett a Toronto. Az első félidőben is 14 lövésig jutottak a csapatok, ebből kilenc kaput talált, de csak egy gól született, Jon Bell szerzett vezetést a vendégeknek. A második félidő elején aztán egyenlítettek a hazaiak, Sallói Dániel talált közvetlen közelről a kapuba, ez volt a magyar támadó harmadik gólja az idényben.

Asistencia de José Cifuentes para Dániel Sallói en el gol del empate de @TorontoFC frente a Austin. 🇪🇨 pic.twitter.com/vtRuITlsw5 — MLS Español (@MLSes) April 18, 2026

Bő tizenöt perccel később Richie Larye révén már a Toronto került előnybe, a kanadai védő az ötösről lőtt a rövid felsőbe. A hazaiak nem tudták megtartani a vezetést, négy perc alatt fordított az Austin. Előbb Facundo Torres talált be egy szép támadás végén, majd a nem sokkal azelőtt beálló Christian Ramírez lőtt gólt egy kis szerencse segítségével. A Toronto azonban a hajrában másodszor is egyenlített, a 22 éves Kobe Franklin szerezte meg első gólját az MLS-ben. A Toronto sorozatban hatodik meccsén maradt veretlen, ezzel a negyedik helyen áll keleten.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Austin FC 3–3 (Sallói 52., Layrea 68., Franklin 88., ill. Bell 29., Facundo Torres 78., C. Ramírez 82.)

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 52. percben ő szerezte csapata első gólját.

Sallai Roland ezúttal is a Galatasaray kezdőjében kapott helyet. A tavaly az élvonalba jutó Genclerbirligi legutóbb 2018-ban verte a Galatát, így minden adott volt ahhoz, hogy Sallaiék javítsanak az előző heti döntetlen után és kihasználják a Fenerbahce pénteki pontvesztését. Ehhez mérten mindössze két percet kellett várni a Galatasaray vezető góljára, Yunus Akgun passzából Mauro Icardi lőtt a felső léc segítségével a hálóba. A 35. percben aztán Akgun a gólpassza után gólt is szerzett, Gabriel Sara átadását követően talált be.

A fordulás után Leroy Sané is betalált, de les miatt érvénytelen maradt a gól. Az első félidőben a Galatasaray lefocizta a Genclerbirligit, de az ankarai együttes visszajött a meccsbe a második félidőben. A 65. percben lement Sallai, egy percre rá M'Baye Niang révén szépítettek a hazaiak, a szenegáli támadó a korábban a Ferencvárosban három évet töltő Adama Traorétől kapott gólpasszt. A Galatának a második félidőben nem volt kaput eltaláló lövése, de így is nyert és négy pontra ellépett a második helyen álló Fenerbahcétől négy fordulóval a bajnokság vége előtt. Sallai a második félidő elején sárga lapot kapott, így kihagyja csapata következő mérkőzését.

TÖRÖK SÜPER LIG

30. FORDULÓ

Genclerbirligi–Galatasaray 1–2 (Niang 66., ill. Icardi 2., Akgun 35.)

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 65 percet játszott.