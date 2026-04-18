Superliga: Csíkszereda–Slobozia

ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 2–2 (2–1)
Csíkszereda, Városi Stadion. Vezeti: George Roman
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Hegedűs, Trif – Végh, Veres – Anderson Ceará, Brügger, Gustavo Cabral (Szalay, 67.) – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert. Kispadon: Simon, Csürös, Bloj, Bödő, Nagy Z., Dolny, Kabashi, Bota, Dusinszki, Tajti, Szalay, Loeper
Slobozia: R. Popa – Dorobantu, Dinu, Szafronov (Lungu, a szünetben), Dragu – Albu, Antoche, V. Pop (Cristian Ponde, a szünetben) – Barbut, Espinosa, Janakov (Dahan, a szünetben). Vezetőedző: Claudiu Niculescu. Kispadon: Rusu, Ibrian, Toma, Coada, Serbanica, Lungu, Lemnaru, Vlasceanu, Dulcea, Ponde, Dahan, Said
Gólszerző: Eppel (9.), Gustavo Cabral (32.), ill. Végh (19. – öngól), Ponde (62.)