Superliga: Csíkszereda–Slobozia

2026.04.18. 13:20
Eppel Márton (a háttérben) idénybeli 11. gólját szerezte (Fotó: FK Csíkszereda)
Unirea Slobozia FK Csíkszereda román Superliga
Hazai pályán tehet nagy lépést a biztos bennmaradás felé a Csíkszereda, amely az Unirea Sloboziát fogadja a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 2–2 (2–1)
Csíkszereda, Városi Stadion. Vezeti: George Roman
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Hegedűs, Trif – Végh, Veres – Anderson Ceará, Brügger, Gustavo Cabral (Szalay, 67.) – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert. Kispadon: Simon, Csürös, Bloj, Bödő, Nagy Z., Dolny, Kabashi, Bota, Dusinszki, Tajti, Szalay, Loeper
Slobozia: R. Popa – Dorobantu, Dinu, Szafronov (Lungu, a szünetben), Dragu – Albu, Antoche, V. Pop (Cristian Ponde, a szünetben) – Barbut, Espinosa, Janakov (Dahan, a szünetben). Vezetőedző: Claudiu Niculescu. Kispadon: Rusu, Ibrian, Toma, Coada, Serbanica, Lungu, Lemnaru, Vlasceanu, Dulcea, Ponde, Dahan, Said
Gólszerző: Eppel (9.), Gustavo Cabral (32.), ill. Végh (19. – öngól), Ponde (62.)

 

