Simán megverte Kosztyukot, a 19 éves Andrejeva bejutott a Roland Garros döntőjébe

Mirra Andrejeva 19 éves kora ellenére 2024-ben már elődöntőt játszott itt, Párizsban, akkor 6:3, 6:1-re kikapott Jasmine Paolinitől – most stílszerűen 6:1, 6:3-as sikerrel jutott be a fináléba. Na de kezdjük az elején: az orosz játékos ellenfele most Marta Kosztyuk volt, akit eddig nem tudott legyőzni, idei két mérkőzésüket egyaránt az ukrán teniszező nyerte meg két játszmában. A szeles időben Andrejeva egyből brékkel kezdett, majd nehezen, de megerősítette előnyét, amihez három bréklabdát kellett hárítania. Majd a következő két gémet is megnyerte, és közel járt hozzá, hogy 5:0-val indítsa az elődöntőt, ám Kosztyuk öt bréklabdát túlélve behúzta az első játékát. Az orosz játékos egy love game-mel folytatta, és nem kellett kiszerválnia a szettet, mivel ismét brékelt – élt a második játszmalabdájával, amikor ukrán ellenfele csak a hálóba tudott ütni.

A folytatásban is megállíthatatlan volt Andrejeva, 3:0-ra ellépett – parádés fonák egyenessel brékelt a második gémben –, majd tartotta is az előnyét. Közben esőre állt az idő, emiatt elkezdték behúzni a tetőt, ami úgy tűnt, kedvezhet Kosztyuknak. A 23 éves ukrán kihasználta ellenfele megingását, aki semmire veszítette el az adogatójátékát a 4:2-es vezetésénél. Andrejeva higgadt maradt, remek lecsapással visszabrékelt, és adogathatott a mérkőzésért. Ez sem okozott gondot neki, az első meccslabdájával élt, amikor ráütötte a vonalra a labdát, amit így riválisa nem tudott pályára tenni.

A fiatal orosz teniszező mindössze 77 perc alatt bejutott felnőttpályafutása első Grand Slam-fináléjába, amelyben az ellenfele vagy a selejtezőből indult Maja Chwalinska lesz, vagy az a Gyiana Snajgyer, akivel két éve a párizsi olimpián ezüstérmet szerzett párosban.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

ELŐDÖNTŐ

NŐI EGYES

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 15.) 6:1, 6:3

Később

Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Maja Chwalinska (lengyel)