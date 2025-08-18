Heti légiósprogram: rajtol a Serie A és a Bundesliga

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
18.00: Preussen Münster–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 2. forduló
18.30: Spezia–Sampdoria
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
16.00: Sepsi OSK–Corvinul
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Kasimpasa–Trabzonspor
Kasimpasa: Szalai Attila
AUGUSZTUS 19., KEDD
ANGLIA
League One (III. osztály)
20.45: Plymouth Argyle–Leyton Orient
Plymouth: Szűcs Kornél
AUGUSZTUS 20., SZERDA
ANGLIA
League One (III. osztály)
21.00: Bolton Wanderers–Reading
Bolton: Schön Szabolcs
SVÉDORSZÁG
Svéd Kupa, selejtező
18.00: Hudiksvall–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 3. forduló
17.00: Jóka–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Bősze Levente, Redzic Damir, Tuboly Máté
AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 4. forduló, 1. mérkőzés
19.00: ETO FC–Rapid Wien (osztrák)
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
21.00: Raków (lengyel)–Arda (bolgár)
Raków: Baráth Péter
AUGUSZTUS 22., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Patro Eisden–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Bayern München–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
ROMÁNIA
Superliga
18.00: UTA Arad–Unirea Slobozia
Arad: Zsóri Dániel
Liga 2 (II. osztály)
16.00: Selimbar–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
21.30: Castellón–Real Valladolid
Valladolid: Nikitscher Tamás
SZLOVÉNIA
Prva Liga
20.15: Domzale–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Hull City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Portsmouth
WBA: Callum Styles
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Bolton Wanderers–Lincoln
Bolton: Schön Szabolcs
16.00: Plymouth Argyle–Blackpool
Plymouth: Szűcs Kornél
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Francs Borains–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Anorthoszisz–Omonia Aradippu
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Columbus Crew–New England Revolution
Columbus: Gazdag Dániel
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Heidenheim–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Karlsruhe–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
ROMÁNIA
Superliga
17.45: Botosani–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Torvund Alexander, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSC Dumbravita–ASA Marosvásárhely
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor
SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Aberdeen
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
21.30: Zaragoza–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
21.00: Vojvodina–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Kassa–Rózsahegy
Kassa: Kovács Mátyás
20.30: Dunaszerdahelyi AC–Trencsén
DAC: Bősze Levente, Redzic Damir, Tuboly Máté
AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Altach–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
17.00: Wolfsberg–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Hétfő, 3.15: Seattle Sounders–Sporting Kansas City
SKC: Sallói Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Lens
Le Havre: Loic Nego
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Darmstadt–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
OLASZORSZÁG
Serie A
20.45: Juventus–Parma
Parma: Balogh Botond
Serie B (II. osztály)
19.00: Spezia–Carrarese
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
11.00: CSM Olimpia Szatmárnémeti–Chindia Targoviste
CSM Olimpia: Pintér Bence, Bontas Kristóf
SVÁJC
Super League
16.30: St. Gallen–Luzern
St. Gallen: Csoboth Kevin
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: Degerfors–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
18.00: Nafta Lendva–NK Krka
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Basaksehir
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Samsunspor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila
20.30: Kayserispor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
ANGLIA
Premier League
21.00: Newcastle United–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin