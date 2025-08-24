A Juventus két góllal győzte le a Balogh Botond nélküli Parmát

JUVENTUS–PARMA

Balogh Botond az előző idény utolsó fordulójában az Atalanta otthonában aratott 3–2-es győzelem során sárga lapot kapott, így most eltiltás miatt nem volt a Parma keretében a Juventus elleni nyitányon.

Az első félidőben óriási fölényben játszott a torinói csapat, azonban ez gólokban nem mutatkozott meg. A második játékrészben már megtört a Parma, egy hazai szöglet után Kenan Yildiz középre tett labdáját Jonathan David pörgette az ötösön belül a kapuba. A 83. percben Andrea Cambiaso kapott piros lapot, így a hajrára emberelőnybe került a Parma. Ez azonban nem zavarta meg a Juventust, egy perccel később ismét Yildiz volt az előkészítő, s a Jonathan David helyére érkező Dusan Vlahovics beállította a 2–0-s végeredményt.

ATALANTA–PISA

Az előző idényben bronzérmes Atalanta ugyan elveszítette többek között Mateo Reteguit, Matteo Ruggerit és Gian Piero Gasperini vezetőedzőt is, azért így is toronymagas esélyese volt az újonc Pisa elleni találkozónak. Még úgy is, hogy a hazaiak keretéből kimaradt a Napolival és az Interrel is szóba hozott Ademola Lookman is. Ezzel szemben a minden előrejelzés szerint az utolsó helyre várt Pisa szerezte meg a vezetést Isak Hien öngóljának köszönhetően.

A második játékrész elején Gianluca Scamacca egyenlített. Ezt követően egyre erősebb volt a bergamói csapat nyomása, Ivan Juric együttese több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, és 13-szor próbálkozott, de a győzelem nem sikerült. A Pisa idegenbeli pontszerzéssel nyitott az élvonalban.

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Atalanta–Pisa 1–1 (Scamacca 50., ill. Hien 26. – öngól)

Juventus–Parma 2–0 (J. David 59., Vlahovics 84.)

Kiállítva: Cambiaso (Juventus, 83.)

Korábban

Cagliari–Fiorentina 1–1 (Luperto 90+4., ill. Mandragora 68.)

Como–Lazio 2–0 (Duvikasz 47., Nico Paz 73.)

HÉTFŐI PROGRAM

18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Milan–Cremonese 1–2 (Sz. Pavlovics 45+1., ill. Baschirotto 28., Bonazzoli 61.)

Roma–Bologna 1–0 (Wesley 53.)

Genoa–Lecce 0–0

Sassuolo–Napoli 0–2 (McTominay 17., De Bruyne 57.)

Kiállítva: I. Koné (Sassuolo, 79.)