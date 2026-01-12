Nemzeti Sport Gála: Márton Luana lett az év női sportolója

A tavaly két világbajnoki címet szerző Luana ikertestvérét, az olimpiai bajnok Vivianát és Csikós Zsókát előzte meg a szavazáson.

„Nagyon jó érzés itt állni előttetek itthon, Magyarországon, kiváló sportolók között. Nagyon büszke vagyok rá, hogy edzőmmel és testvéremmel lehettem itt a legjobb háromban. Köszönöm az újságíroknak a szavazatokat, az UTE csapatának, az edzőimnek és a csapattársaimnak a mindennapi munkát. A szüleim nekem a legfontosabbak, természetesen nagyon köszönöm nekik is, mert mindig mellettem állnak, és nélkülük ez nem sikerült volna” – mondta az év női sportolója, Márton Luana.