Nemzeti Sport Gála: Márton Luana lett az év női sportolója

Márton Luanát választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb női sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.
A tavaly két világbajnoki címet szerző Luana ikertestvérét, az olimpiai bajnok Vivianát és Csikós Zsókát előzte meg a szavazáson.
„Nagyon jó érzés itt állni előttetek itthon, Magyarországon, kiváló sportolók között. Nagyon büszke vagyok rá, hogy edzőmmel és testvéremmel lehettem itt a legjobb háromban. Köszönöm az újságíroknak a szavazatokat, az UTE csapatának, az edzőimnek és a csapattársaimnak a mindennapi munkát. A szüleim nekem a legfontosabbak, természetesen nagyon köszönöm nekik is, mert mindig mellettem állnak, és nélkülük ez nem sikerült volna” – mondta az év női sportolója, Márton Luana.
Egyéb egyéni
3 órája
A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán
Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik