Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: Márton Luana lett az év női sportolója

2026.01.12. 22:05
Márton Luana az Operaház színpadán (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Márton Luanát választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb női sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

A tavaly két világbajnoki címet szerző Luana ikertestvérét, az olimpiai bajnok Vivianát és Csikós Zsókát előzte meg a szavazáson.

„Nagyon jó érzés itt állni előttetek itthon, Magyarországon, kiváló sportolók között. Nagyon büszke vagyok rá, hogy edzőmmel és testvéremmel lehettem itt a legjobb háromban. Köszönöm az újságíroknak a szavazatokat, az UTE csapatának, az edzőimnek és a csapattársaimnak a mindennapi munkát. A szüleim nekem a legfontosabbak, természetesen nagyon köszönöm nekik is, mert mindig mellettem állnak, és nélkülük ez nem sikerült volna” – mondta az év női sportolója, Márton Luana.

Egyéb egyéni
3 órája

A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán

Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

 

Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025 Márton Luana az Év női sportolója
