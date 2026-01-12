Orbán Viktor fogadta a Nemzeti Sport Gála díszvendégeit

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Karmelita kolostorban fogadta a 68. Nemzeti Sport Gála labdarúgó díszvendégeit, Rabah Madzser algériai és Jean-Marie Pfaff belga futball-legendát. Az 1987-es BEK-döntő sztárja korabeli Porto-mezt dedikált és ajándékozott a magyar kormányfőnek. Orbán Viktor emellett a közösségi oldalán gratulált a 2025-ös év sportsikereihez, valamint a Nemzeti Sport Online cikkének linkjét osztotta meg a Sportgála vörös szőnyeges bevonulásáról.