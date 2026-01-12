Nemzeti Sportrádió

Orbán Viktor fogadta a Nemzeti Sport Gála díszvendégeit

2026.01.12. 21:44
Szöllősi György, Rabah Madzser, Orbán Viktor és Jean-Marie Pfaff (Fotó: Nemzeti Sport Gála/Facebook)
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Karmelita kolostorban fogadta a 68. Nemzeti Sport Gála labdarúgó díszvendégeit, Rabah Madzser algériai és Jean-Marie Pfaff belga futball-legendát. Az 1987-es BEK-döntő sztárja korabeli Porto-mezt dedikált és ajándékozott a magyar kormányfőnek. Orbán Viktor emellett a közösségi oldalán gratulált a 2025-ös év sportsikereihez, valamint a Nemzeti Sport Online cikkének linkjét osztotta meg a Sportgála vörös szőnyeges bevonulásáról.

 

A legjobb hazai sportolókat díjazzák a Nemzeti Sport Gálán – percről percre

A hagyományoknak megfelelően a 2025-ös év legjobb magyar sportolóit díjazzák az Operaházban.

 

 

