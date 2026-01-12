Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: Kós Hubert lett az Év férfi sportolója

2026.01.12. 21:42
Fotó: Árvai Károly
Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025 Év sportolója
Kós Hubertet választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb férfi sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

Kós Hubert édesanyja vette át a díjat. Kós Hubert az Egyesült Államokból jelentkezett be: „Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ma ott, Bob Bowmannel nagyon nehéz ezeket elintézni. Hihetetlen, hogy megint én vagyok az év férfi sportolója, már tavaly is az volt, akkor sem hittem el, és most sem hiszem el. Amikor elkezdtem úszni, és eldöntöttem, hogy egy nap nagy sportoló akarok lenni, soha nem gondoltam volna ezt, azt meg főképp nem, hogy két év alatt kétszer lehetek az év sportolója. Elképesztő érzés, köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy megérdemlem ezt a díjat. Nem szeretnék megállni, megyek és csinálom tovább. Nem csak saját magam miatt szeretnék jól úszni, hanem azért is, hogy másoknak, az összes magyar szurkolónak boldogságot hozzak, és hasonló pillanatokat adjak át, mint az egykori nagyon nekem.”

SPORTGÁLA
68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Egyéb egyéni
2 órája

A legjobb hazai sportolókat díjazzák a Nemzeti Sport Gálán – percről percre

A hagyományoknak megfelelően a 2025-ös év legjobb magyar sportolóit díjazzák az Operaházban.

 

 

Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025 Év sportolója
