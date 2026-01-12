Nemzeti Sportrádió

Armand Duplantis idén is indul a Gyulai Memorialon

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.12. 21:54
Fotó: Árvai Károly
Armand Duplantis rúdugrás Gyulai Memorial
A világcsúcstartó rúdugró, Armand Duplantis idén is rajthoz áll a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. A svéd atléta ezt a hétfő esti Nemzeti Sport Gálán felolvasott levelében jelentette be, majd a szervezők a viadal közösségi oldalán is megerősítették a hírt.

Armand Duplantis tavaly 629 centiméteres világcsúccsal nyerte meg a rúdugrást a budapesti Gyulai Memorialon. A rekordot később, a tokiói világbajnokságon megjavította. Az idei versenyt július 14-én rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban.

 

Armand Duplantis rúdugrás Gyulai Memorial
