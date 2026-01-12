Nemzeti Sportrádió

Továbbra is rossz passzban a Sevilla, ezúttal a Celtától kapott ki

2026.01.12. 23:04
Marcos Alonso (20) gólja három pontot ért a Celtának (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Sevilla hazai pályán 1–0-ra kikapott a Celta Vigótól.

Sorozatban három tétmérkőzésen szenvedett vereséget a Sevilla, ezt követően próbált meg javítani, ám a hazai pályán elért 0.23-as xG-mutató jól mutatja, támadásban mennyire veszélytelen volt. Ráadásul még az egy pont sem lett meg, mert a hajrában Oso lépett rá a tizenhatoson belül Ilaix Moriba lábfejére, amiért tizenegyest kapott a Celta Vigo. A büntetőhöz Marcos Alonso állt oda, és higgadtan a jobb alsóba lőtt, amivel csapata begyűjtötte a három pontot. 0–1

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Sevilla–Celta Vigo 0–1 (M. Alonso 86. – 11-esből)

Vasárnap játszották
Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (De Frutos 4., Isi 42. – 11-esből, ill. Muriqi 30.)
Kiállítva: Valentín (80., Rayo)
Levante–Espanyol 1–1 (Losada 55., ill. Romero 53.)
Szombaton játszották
Villarreal–Alavés 3–1 (Moleiro 49., Moreno 55., Mikautadze 75., ill. T. Martínez 85.)
Girona–Osasuna 1–0 (Vanat 44.) 
Kiállítva: Kourouma (90+5., Girona) 
Valencia–Elche 1–1 (Pepelu 87. – 11-esből, ill. Diangana 75.)
Oviedo–Betis 1–1 (Sajra 64., ill. Lo Celso 83.)
Pénteken játszották
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)
December 3-án játszották 
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3 (K. Mbappé 7., 59., Camavinga 42.)
December 2-án játszották
FC Barcelona–Atlético Madrid 3–1 (Raphinha 26., Dani Olmo 65., F. Torres 90+6., ill. Baena 19.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona19161253–20+3349
  2. Real Madrid19143241–17+2445
  3. Villarreal18132337–17+2041
  4. Atlético Madrid19115334–17+1738
  5. Espanyol19104523–20+334
  6. Betis1978431–25+629
  7. Celta Vigo1978425–20+529
  8. Athletic Bilbao1973917–25–824
  9. Elche1958625–24+123
10. Rayo Vallecano1957716–22–622
11. Real Sociedad1956824–27–321
12. Getafe19631015–25–1021
13. Girona1956818–34–1621
14. Sevilla19621124–30–620
15. Osasuna19541018–22–419
16. Alavés19541016–24–819
17. Mallorca1946921–28–718
18. Valencia1938818–31–1317
19. Levante18351021–30–914
20. Oviedo1927109–28–1913

 

