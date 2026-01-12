Továbbra is rossz passzban a Sevilla, ezúttal a Celtától kapott ki
Sorozatban három tétmérkőzésen szenvedett vereséget a Sevilla, ezt követően próbált meg javítani, ám a hazai pályán elért 0.23-as xG-mutató jól mutatja, támadásban mennyire veszélytelen volt. Ráadásul még az egy pont sem lett meg, mert a hajrában Oso lépett rá a tizenhatoson belül Ilaix Moriba lábfejére, amiért tizenegyest kapott a Celta Vigo. A büntetőhöz Marcos Alonso állt oda, és higgadtan a jobb alsóba lőtt, amivel csapata begyűjtötte a három pontot. 0–1
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Sevilla–Celta Vigo 0–1 (M. Alonso 86. – 11-esből)
Vasárnap játszották
Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (De Frutos 4., Isi 42. – 11-esből, ill. Muriqi 30.)
Kiállítva: Valentín (80., Rayo)
Levante–Espanyol 1–1 (Losada 55., ill. Romero 53.)
Szombaton játszották
Villarreal–Alavés 3–1 (Moleiro 49., Moreno 55., Mikautadze 75., ill. T. Martínez 85.)
Girona–Osasuna 1–0 (Vanat 44.)
Kiállítva: Kourouma (90+5., Girona)
Valencia–Elche 1–1 (Pepelu 87. – 11-esből, ill. Diangana 75.)
Oviedo–Betis 1–1 (Sajra 64., ill. Lo Celso 83.)
Pénteken játszották
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)
December 3-án játszották
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3 (K. Mbappé 7., 59., Camavinga 42.)
December 2-án játszották
FC Barcelona–Atlético Madrid 3–1 (Raphinha 26., Dani Olmo 65., F. Torres 90+6., ill. Baena 19.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
|19
|14
|3
|2
|41–17
|+24
|45
|3. Villarreal
|18
|13
|2
|3
|37–17
|+20
|41
|4. Atlético Madrid
|19
|11
|5
|3
|34–17
|+17
|38
|5. Espanyol
|19
|10
|4
|5
|23–20
|+3
|34
|6. Betis
|19
|7
|8
|4
|31–25
|+6
|29
|7. Celta Vigo
|19
|7
|8
|4
|25–20
|+5
|29
|8. Athletic Bilbao
|19
|7
|3
|9
|17–25
|–8
|24
|9. Elche
|19
|5
|8
|6
|25–24
|+1
|23
|10. Rayo Vallecano
|19
|5
|7
|7
|16–22
|–6
|22
|11. Real Sociedad
|19
|5
|6
|8
|24–27
|–3
|21
|12. Getafe
|19
|6
|3
|10
|15–25
|–10
|21
|13. Girona
|19
|5
|6
|8
|18–34
|–16
|21
|14. Sevilla
|19
|6
|2
|11
|24–30
|–6
|20
|15. Osasuna
|19
|5
|4
|10
|18–22
|–4
|19
|16. Alavés
|19
|5
|4
|10
|16–24
|–8
|19
|17. Mallorca
|19
|4
|6
|9
|21–28
|–7
|18
|18. Valencia
|19
|3
|8
|8
|18–31
|–13
|17
|19. Levante
|18
|3
|5
|10
|21–30
|–9
|14
|20. Oviedo
|19
|2
|7
|10
|9–28
|–19
|13