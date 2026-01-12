Továbbra is rossz passzban a Sevilla, ezúttal a Celtától kapott ki

Sorozatban három tétmérkőzésen szenvedett vereséget a Sevilla, ezt követően próbált meg javítani, ám a hazai pályán elért 0.23-as xG-mutató jól mutatja, támadásban mennyire veszélytelen volt. Ráadásul még az egy pont sem lett meg, mert a hajrában Oso lépett rá a tizenhatoson belül Ilaix Moriba lábfejére, amiért tizenegyest kapott a Celta Vigo. A büntetőhöz Marcos Alonso állt oda, és higgadtan a jobb alsóba lőtt, amivel csapata begyűjtötte a három pontot. 0–1

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Sevilla–Celta Vigo 0–1 (M. Alonso 86. – 11-esből)

Vasárnap játszották

Rayo Vallecano–Mallorca 2–1 (De Frutos 4., Isi 42. – 11-esből, ill. Muriqi 30.)

Kiállítva: Valentín (80., Rayo)

Levante–Espanyol 1–1 (Losada 55., ill. Romero 53.)

Szombaton játszották

Villarreal–Alavés 3–1 (Moleiro 49., Moreno 55., Mikautadze 75., ill. T. Martínez 85.)

Girona–Osasuna 1–0 (Vanat 44.)

Kiállítva: Kourouma (90+5., Girona)

Valencia–Elche 1–1 (Pepelu 87. – 11-esből, ill. Diangana 75.)

Oviedo–Betis 1–1 (Sajra 64., ill. Lo Celso 83.)

Pénteken játszották

Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)

December 3-án játszották

Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3 (K. Mbappé 7., 59., Camavinga 42.)

December 2-án játszották

FC Barcelona–Atlético Madrid 3–1 (Raphinha 26., Dani Olmo 65., F. Torres 90+6., ill. Baena 19.)