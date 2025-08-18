Nemzeti Sportrádió

A Nagy Ádámmal felálló Spezia tizenegyespárbajban jutott tovább az Olasz Kupában

2025.08.18. 20:44
Nagy Ádám végigjátszotta a Sampdoria elleni találkozót (Fotó: Getty Images)
A Nagy Ádámmal felálló Spezia 1–1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban 4–2-re legyőzte a Sampdoriát a labdarúgó Olasz Kupa 1. fordulójának hétfői mérkőzésén.

Nagy Ádám a kezdőcsapatban kapott játéklehetőséget a másodosztályú Speziában, amely a szebb napokat is látott, de mostanra ugyancsak a másodosztályig visszaeső Sampdoriát látta vendégül.

Az első félidőben bár a játék egyáltalán nem volt magas színvonalú, három perc alatt két gólt így is láthatott a közönség: a 34. percben Liam Henderson szerzett vezetést a Sampdoriának, majd a 36. percben Gabriele Artistico kiegyenlített. 

A második félidőben a Spezia állt közelebb többször is a második találathoz, mégis a futball igazságtalansága volt, hogy a 95. percben a Sampdoria szerzett gólt – legalábbis úgy tűnt, Fabio Depaoli ugyanis fejjel közvetlen közelről betalált, hosszas videózás után azonban végül – minimális lesállás miatt – érvénytelenítették a találatot. 

A drámai történés után jöhettek a tizenegyesek, ahol a Spezia volt sokkal pontosabb: a Sampnál a gólszerző Henderson mellett Estanis Pedrola is rontott, így a meccset végigjátszó Nagy Ádám csapata 4–2-re megnyerte a tizenegyespárbajt, és továbbjutott. 

A másik kora esti találkozót ugyancsak tizenegyesek döntötték el: az élvonalban szereplő Verona 1–1-es rendes játékidő után 4–2-re legyőzte harmadosztályú ellenfelét a tizenegyespárbajban, így továbbjutott a második fordulóba.

A késő esti programban sem borult a papírforma egyik helyszínen sem: az Udinese 2–0-ra győzött a másodosztályú Carrarese ellen, a Torino pedig alaposan megszenvedett a szintén B-ligás Modenával, de 1–0-ra nyert, és továbbment.

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Spezia (II.)–Sampdoria (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2
Audace Cerignola (III.)–Hellas Verona 1–111-esekkel 2–4
Udinese–Carrarese (II.) 2–0
Torino–Modena (II.) 1–0

 

Ezek is érdekelhetik