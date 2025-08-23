A Csíkszereda vereséget szenvedett a Botosani otthonában

ROMÁN SUPERLIGA

7. FORDULÓ

Botosani–Csíkszereda 3–1 (1–0)

Botosani, Városi Stadion, 4320 néző. V: Fesnic

Botosani: Anesztisz – Ilas, Petro, Miron, Tiganasu – Papa (Bordeianu, a szünetben), Aldair – Cimpanu (Bodisteanu, 66.), Ongenda (Dumitru, 84.), Mailat (Mitrov, 65.) – Dumiter (Kovtaljuk, 84.). Vezetőedző: Leo Grozavu

Csíkszereda: Pap – Gál-Andrezly, Hegedűs, Palmes, Ferenczi (Babati, 79.) – Pászka, Szilágyi – Anderson Ceará, Bödő (Bakos, 79.), Szabó Bálint (Szalay, 68.) – Dolny (Eppel, 79.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Papa (26.), Mitrov (76. – 11-esből), Bodisteanu (83.), ill. Bakos (85.)

Sokáig szoros meccset játszott Botosani-ban az FK Csíkszereda, de a hazai cserejátékosok góljai öt perc alatt megpecsételték a székelyföldi csapat sorsát.



Támadólag lépett fel az első percekben az FK, de Anderson Ceará bal alsó sarkot megcélzó lövését hárítani tudta Jannisz Anesztisz. A Botosani sorozatos szabálytalanságokkal törte meg a csíkiak lendületét (az első félidőben három hazai játékos is sárga lapot kapott), majd negyedóra után át is vette a kezdeményezést. Innen kezdve szinte állandóan a csíki térfélen zajlott a játék, és bár az átlövéseket Pap Eduard rendre védeni tudta, a 26. percben Enriko Papa nyolc méterről a bal sarokba lőtte Sebastian Mailat visszatett labdáját.

A gól után viszont látványosan visszavett a tempóból a hazai csapat, bár a félidő végén Szilágyi Szabolcs blokkjai kellettek Mailat, majd Andrei Dumiter megállításához.



Szünet után már kihasználta ellenfele passzivitását az FK, és előbb Anderson próbálta meg (sikertelenül) egy alapvonalról kapura lőtt labdával meglepni Anesztiszt, majd Dolny lőtt látványos gólt a jobb felsőbe, de a VAR szerint milliméteres lesről rajtolt a labdára. Botosani mindenesetre gyorsan észbe kapott, és újra átvette a játék irányítását, és a videóbíró segítségével növelte is előnyét: egy hazai szöglet után Peter Gál-Andrezly kezére hullott a labda, és a VAR által kiszúrt büntetőből Zoran Mitrov vágta a léc alá a labdát. Öt perccel később egy újabb hazai cserejátékos, Stefan Bodisteanu lőtt 17 méterről a jobb sarokba – a háromgólos különbség erősen túlzó volt a játék képéhez viszonyítva.

Hogy ez ne maradjon így, arról egy csíki cserejátékos, Bakos Ervin gondoskodott, aki pár lépésről helyezte az üres kapuba Anderson visszafejelt labdáját.

