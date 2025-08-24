Duplázott a Rapid 19 éves támadója, Bolla végig a pályán volt az ETO elleni Kl-visszavágó előtt

A Rapid Wien már a 10. percben vezetés szerzett a Wolfsberg ellen a 19 éves Nikolaus Wurmbrand révén, aki a szünet előtt másodszor is feliratkozott a góllövők közé. A fordulást követően a hazaiaktól csak szépítésre futotta.



A bécsiek magyar válogatott játékosa, Bolla Bendegúz végigjátszotta a találkozót.

A Rapid csütörtökön egygólos hátrányban fogadja az ETO FC-t a Konferencialiga-selejtező rájátszásának visszavágóján.

LABDARÚGÁS

OSZTRÁK BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

Wolfsberg–Rapid Wien 1–2 (Zukics 70. – 11-esből, ill. Wurmbrand 10., 41.)