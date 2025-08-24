Nemzeti Sportrádió

Duplázott a Rapid 19 éves támadója, Bolla végig a pályán volt az ETO elleni Kl-visszavágó előtt

2025.08.24. 19:21
Bolla Bendegúzra ezúttal is kulcsszerep hárult (Fotó: Rapid Wien)
labdarúgás osztrák Bundesliga ETO FC Bolla Bendegúz Rapid Wien
Az ETO FC-től elszenvedett vereség után az osztrák élvonalbeli bajnokságban (Bundesliga) már jobban nézett ki a Rapid Wien labdarúgócsapata, amely a Wolfsberg otthonából távozott három ponttal vasárnap.

A Rapid Wien már a 10. percben vezetés szerzett a Wolfsberg ellen a 19 éves Nikolaus Wurmbrand révén, aki a szünet előtt másodszor is feliratkozott a góllövők közé. A fordulást követően a hazaiaktól csak szépítésre futotta.


A bécsiek magyar válogatott játékosa, Bolla Bendegúz végigjátszotta a találkozót.

A Rapid csütörtökön egygólos hátrányban fogadja az ETO FC-t a Konferencialiga-selejtező rájátszásának visszavágóján.

LABDARÚGÁS
OSZTRÁK BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
Wolfsberg–Rapid Wien 1–2 (Zukics 70. – 11-esből, ill. Wurmbrand 10., 41.)

Európa-konferencialiga
2025.08.21. 21:54

Bolla Bendegúz: Úgy érzem, jó talajú pályán kiharcoljuk a továbbjutást

A bécsi Rapid magyar válogatott jobbhátvédje az ETO-tól elszenvedett vereség ellenére magabiztos a Kl-főtábla elérését illetően.

 

