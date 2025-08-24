Nemzeti Sportrádió

Videók: Müller és Szon is megszerezte első MLS-gólját, de Gazdag is betalált

2025.08.24. 10:43
Thomas Müller és a győztes gól régi jó barátok egymással (Fotó: Getty Images)
A válogatott Gazdag Dániel gólja ellenére a Columbus Crew házigazdaként 2–1-re kikapott a New England Revolutiontól az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján, de a játéknapon Thomas Müller és Szon Hung Min is beköszönt.

 

A harmincszoros magyar válogatott támadó középpályás a 71. percben körülbelül tíz méterről talált a hálóba. Gazdag Dániel a mostani idényben a negyedik gólját lőtte bajnoki meccsen, csapata pedig a Keleti főcsoport tabellájának hatodik helyén áll, ám ezen a mérkőzésen 2–1-re kikapott a New England Revolutiontől. 

Persze ha már MLS, az európai elitklubokból érkező sztárjátékosokról sem feledkezhetünk meg. A Los Angeles FC 1–1-es döntetlent játszott a Dallas otthonában: a Tottenham Hotspur-legenda Szon Hung Min a harmadik MLS-meccsén megszerezte az első gólját az LA-i klub színeiben, ráadásul egy hatalmas szabadrúgásból.

Nem sokkal később a Vancouver Whitecaps 3–2-re megverte a St. Louis Cityt, de úgy, hogy a nyáron a Bayern Münchennek búcsút mondó Thomas Müller tizenegyesből, a 104. percben (!) döntötte el a mérkőzést. A kezdőcsapatából ezúttal Luis Suárezt és Lionel Messit is nélkülöző Inter Miami 1–1-es döntetlent játszott idegenben a D.C. Uniteddel.  

 

