Videók: Müller és Szon is megszerezte első MLS-gólját, de Gazdag is betalált

A harmincszoros magyar válogatott támadó középpályás a 71. percben körülbelül tíz méterről talált a hálóba. Gazdag Dániel a mostani idényben a negyedik gólját lőtte bajnoki meccsen, csapata pedig a Keleti főcsoport tabellájának hatodik helyén áll, ám ezen a mérkőzésen 2–1-re kikapott a New England Revolutiontől.

Oh hey, Dániel Gazdag scored!

Persze ha már MLS, az európai elitklubokból érkező sztárjátékosokról sem feledkezhetünk meg. A Los Angeles FC 1–1-es döntetlent játszott a Dallas otthonában: a Tottenham Hotspur-legenda Szon Hung Min a harmadik MLS-meccsén megszerezte az első gólját az LA-i klub színeiben, ráadásul egy hatalmas szabadrúgásból.

Nem sokkal később a Vancouver Whitecaps 3–2-re megverte a St. Louis Cityt, de úgy, hogy a nyáron a Bayern Münchennek búcsút mondó Thomas Müller tizenegyesből, a 104. percben (!) döntötte el a mérkőzést. A kezdőcsapatából ezúttal Luis Suárezt és Lionel Messit is nélkülöző Inter Miami 1–1-es döntetlent játszott idegenben a D.C. Uniteddel.

Very often when a star player comes to MLS for millions 💰 I question how much they'll actually care.



Son Heung-min 🇰🇷 scored this beauty and look at how happy he looks.

He cares, this was 100% a good signing on and off the field.

pic.twitter.com/DK1h45SfbC — Tactical Manager (@ManagerTactical) August 24, 2025