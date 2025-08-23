Négy gólt lőve nyert odahaza a Dunaszerdahely

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

5. FORDULÓ

DAC 1904–Trencín 4–1 (2–0)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 3993 néző. V: Choren

DAC: Filipe (A. Popovics, 20.) – Kapanadze, Blazek (Ansah, 87.), Nemanic, Alex Mendez – A. Gruber, Tuboly, Udvaros (Gagua, 78.) – Redzic, Djukanovics (Sylla, 79.), Ramadan (Blasko, 78.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Trencsén: Katics – Skovajsa (Pavek, a szünetben), Krizan, Bessilé, Holúbek – Hájovsky, Yakubu, Khan (Kranthove, a szünetben) – Kam (Guibero, a szünetben), Sabljic (A. Fiala, 62.), Suleiman (Nsumoh, 85.). Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerző: Nemanic (38.), Djukanovics (45.), Redzic (74.), A. Gruber (84.), ill. Bessilé (54.)

Kiállítva: Krizan (33.)

Nagyon mozgalmas hetet zárt a DAC Dunaszerdahelyen. Hétfőn kiderült, hogy a lábtörést szenvedő Matej Trusán kívül Tarasz Kacsaraba bokasérülés miatt minimum egy hónapot kénytelen kihagyni. Bár érkezett két fiatal játékos, egyelőre nem bevethetők. Pénteken azonban fellélegezhetett Branislav Fodrek vezetőedző: a bukaresti Rapidtól átigazolták Filip Blazeket, aki ma már a kezdőcsapatban is helyet kapott. Szerdán az ötödosztályú Jóka otthonában kupameccset játszott a DAC. A játék ugyan hagyott maga után kívánnivalót, de a 4–0-s győzelem révén a sárga-kékek biztosan továbbléptek.

A Trencsén elleni bajnokin Branislav Fodrek több változtatást is végrehajtott a kezdőben, és mint később kiderült, a csapat az első perctől nagyon jól futballozott.

Ünnepélyes és egyben szomorú pillanatokkal indult a mérkőzés: a Nélküledet Boros Csaba, a Republic frontembere énekelte el, majd ő végezte el a kezdőrúgást is. A szurkolók, úgy, mint szerdán, ma is remekül megemlékeztek Magyarország születésnapjáról, augusztus 20-ról.

Ezután egyperces néma csenddel emlékeztek meg a nézők a tragikusan fiatalon elhunyt korábbi DAC-játékosról, Szelle Norbertről.

Nagyon megnyomta a találkozó elejét 3993 néző előtt a hazai csapat. Lavinaszerűen jöttek a támadások, a vendégek kapusának, Andrija Katicsnak magas lángon kellett égnie. Bemelegítésként két Andreas Gruber-lövést védett, majd Ammar Ramadan kétszer nagy helyzetben nem találta el a kaput. Redzic Damir löketét blokkolta a vendégvédelem, majd a 17 éves Udvaros Nathan erős lövése ment kevéssel a kapu mellé.

Később szóhoz jutottak a trencséniek is, a hazai kapus, Filipe egy védés után vállsérülést szenvedett, és el kellett hagynia a pályát. Fél óra játék után az újonc Filip Blazek indította Redzic Damirt, aki egyből Viktor Djukanovicshoz passzolt, akinek közeli lövését bravúrral hárította Andrija Katics kapus. Ezután a magyar származású Richard Krizan követett el kemény szabálytalanságot Andreas Gruberrel szemben. A trencséni védő előbb sárga lapot kapott, majd a VAR-ozás után ez pirossá változott.

A 38. percben megtört a jég. Andreas Gruber bal oldali beadása után Klemen Nemanic fejelt pontosan, majd a szünet előtt még Viktor Djukanovics is a kapuba bólintott. Az első félidő utolsó lövési lehetősége Redzic Damir lábában volt, de Andrija Katic kapus a helyén volt.

A szünet után ugyan a labda gyakrabban volt a hazaiak lábán, de a gólt meglepetésre a tíz emberrel játszó Trencsén ért el. Alejandro Mendez elcsúszott, és Loic Bessilé fejjel szépített. Mentek előre a hazaiak, szerették volna növelniük az előnyükön. A 66. percben három másodperc alatt kétszer is eltalálták a kapu konstrukcióját. Előbb Andreas Gruber a kapufát, majd Viktor Djukanovics a lécet találta telibe. Majd ismét a montenegrói játékos lábában volt a találat, de a vendégek remek kapusa ellene volt.

Azonban a 75. percben Redzic Damir villanása ellen már nem volt ellenszere, majd Andreas Guber remek lövésével szemben sem. A dunaszerdahelyiek remek teljesítmény után a hazai szurkolók vastapsa kísérte az utolsó perceket. 4–1