Megműtötték Molnár Rajmundot

Molnár Rajmund még december másodikán, a Widzew Lódz elleni kupameccsen szenvedett súlyos sérülést.

„A mérkőzés utáni MR-vizsgálaton kiderült, hogy Rajdmundnak megsérült az elülső keresztszalagja, de a feldagadt térd miatt a kép nem volt tiszta, így nem lehetett megállapítani a sérülés mértékét. Ennek tükrében a vizsgálatot három héttel később, a duzzanat visszahúzódása után megismételtük. Ez utóbbi vizsgálat kimutatta az elülső keresztszalagban keletkezett súlyos kárt, így Rajmund pénteken átesik az érintett területet célzó rekonstruciós műtéten. A rehabilitáció várhatóan 6-8 hónapot vesz majd igénybe” – idézi a klubhonlap Bartosz Paprota csapatorvost.

A Pogon péntek este a Facebook-oldalára töltött fel egy fényképet a magyar válogatott keretbe is meghívott támadóról, hozzátéve, hogy Molnár elülső keresztszalagját megműtötték, és természetesen jobbulást is kívántak neki.