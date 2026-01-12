Kovács Bendegúz Hollandiából: Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani természetes számomra

„Minden jól megy most, nagyon boldog vagyok és hálás ezért. Nagyon jó csapatunk van, tele minőségi játékosokkal” – mondta többek között Kovács Bendegúz a népszerű holland lapban néhány napja publikált interjúban, amelyet a Csakfoci szúrt ki.

Kovács 14 évesen édesapjával, nevelőanyjával és fiatalabb testvérével együtt költözött Hollandiába, az ARC Alphen aan den Rijn Youth és az Ajax után jelenleg az AZ labdarúgója. Az U19-es holland bajnokság góllövőlistáját 14 mérkőzésen szerzett 14 góljával ő vezeti, az ifi BL következő fordulójába is bejutott csapatával, és megugrotta a következő lépcsőfokot is: decemberben debütált a holland másodosztályban szereplő Jong AZ-ben.

Bár a 199 centiméter magas csatár célja az, hogy jelenlegi klubjában érvényesüljön és bemutatkozhasson a holland élvonalban, a magyar U19-es válogatott tagjaként egyértelmű, hogy felnőttként is a magyar színeket célozza meg.

„Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik.”