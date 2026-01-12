Szoboszlai hatalmas gólt lőtt, a Liverpool simán továbbjutott az FA-kupában

ANGOL FA-KUPA

3. FORDULÓ

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

LIVERPOOL–BARNSLEY (III.) 4–1 (2–1)

Liverpool, Anfield, 60 206 néző. Vezette: Hallam

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Wirtz, 60.), J. Gomez (I. Konaté, 60.), Van Dijk, A. Robertson – C. Jones, A. Mac Allister (Nyoni, 88.) – Ngumoha (Gravenberch, 74.), Szoboszlai, Gakpo – Chiesa (Ekitiké, 60.). Menedzser: Arne Slot

BARNSLEY: M. Cooper – O'Keeffe, Sheperd, De Gevigney, Ogbeta (O'Connell, 73.) – A. Phillips (P. Kelly, 73.), Bland – Yoganathan (Gent, 88.), Keillor-Dunn (McGoldrick, 81.), T. Watson – Cleary. Menedzser: Conor Hourihane

Gólszerző: Szoboszlai (9.), J. Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.), ill. A. Phillips (40.)

Nagy meglepetésre Szoboszlai Dominik ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a harmadosztályú Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen. Noha a legtöbb angol szakíró azt gondolta előzetesen, hogy a sűrű menetrend miatt a magyar válogatott csapatkapitánya pihenőt kap a hétközi kupameccsen, Arne Slot menedzser a kezdőbe jelölte. S ha már ott volt, a 9. percben hatalmas gólt lőtt 25 méterről a vendégek kapujába. A kiváló középpályásnak ez az első FA-kupa-gólja, korábban két gólpasszt osztott ki ebben a sorozatban. Szoboszlai lövőkedve megmaradt, néhány perccel később ismét távolról vette célba a Barnsley kapuját, jónak is tűnt a lövés, de Jack Shepherd önfeláldozó módon kifejelte a labdát. Továbbra is támadásban maradtak a hazaiak, Jeremie Frimpong pedig a jobb szélről befelé húzva magyar csapattársához hasonlóan bombázott a kapuba. Az első félidő hajrájában aztán ismét Szoboszlai Dominik volt a főszereplő: a saját ötös és felesén talppal próbálta meg hátrahúzni és ezzel hazapasszolni a labdát, a mozdulat nem sikerült, így Adam Phillips közelről betalált. Kiválóan futballozott addig a liverpooliak nyolcasa, csak ez a hiba rontott az összképen, láthatóan csalódott is volt a történtek miatt.

A fordulás után a Liverpool nekiesett a Barnsley-nak, minél korábban le akarta zárni a mérkőzést, ez pedig Virgil van Dijknek majdnem össze is jött. Szoboszlai beadását követően szépen lőtt kapura, de Murphy Cooper nagyot védett. Aztán a „vörösök” tizenhatosán belül került a középpontba a magyar középpályás, miután Reyes Clearly esett el mellette gyanús körülmények között, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest a vendégeknek. A folytatásban csereként pályára lépett Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz is, utóbbi remek csavarás után megszerezte a hazaiak harmadik gólját, Hugo Ekitiké pedig a lefújás előtt a negyediket, amivel végleg elvarrta a szálakat.

Talán a vártnál egy fokkal nehezebben, de hozta a kötelezőt a Liverpool, Szoboszlai Dominik csodálatos gólt szerzett, igaz, az ő hibája után talált be a Barnsley, így mozgalmas meccse volt, míg Kerkez Milos végig a kispadon ült. A Liverpool február közepén a Brightonnal játszik az FA-kupában a 16 közé jutásért, míg legközelebb szombaton a Burnley-vel csap össze a Premier League-ben. 4–1