Súlyos sérülést szenvedett Kosznovszky Márk, 9-12 hónapig nem játszhat
Elszakadt a térdszalagja Kosznovszky Márknak, a Portsmouth labdarúgójának – adta hírül csütörtökön hivatalos honlapján az angol másodosztályú klub.
Kosznovszky Márk december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg. John Mousinho vezetőedző csütörtökön erősítette meg a pontos diagnózist: az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9-12 hónapos kihagyás vár rá.
A magyar középpályás júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól az angol csapathoz, amelynek színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.
(MTI)
