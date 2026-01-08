Nemzeti Sportrádió

Súlyos sérülést szenvedett Kosznovszky Márk, 9-12 hónapig nem játszhat

2026.01.08. 17:17
Kosznovszky Márk a Portsmouth mezében (Fotó: Getty Images)
Elszakadt a térdszalagja Kosznovszky Márknak, a Portsmouth labdarúgójának – adta hírül csütörtökön hivatalos honlapján az angol másodosztályú klub.

Kosznovszky Márk december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg. John Mousinho vezetőedző csütörtökön erősítette meg a pontos diagnózist: az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9-12 hónapos kihagyás vár rá.

A magyar középpályás júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól az angol csapathoz, amelynek színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.

(MTI)

 

