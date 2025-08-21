Nemzeti Sportrádió

Baráth Péterék egygólos előnyt szerezetek a Konferencialiga rájátszásában

2025.08.21. 22:55
Fotó: Facebook/Raków Częstochowa
Konferencialiga playoff rájátszás
A labdarúgó Konferencialiga rájátszásának első mérkőzésén Baráth Péter csapata, a Raków 1–0-ra legyőzte a bolgár Ardát.

 

A Rakówban Baráth Péter kezdőként lépett pályára a bolgár Arda ellen, ám a szünetben lecserélték. A lengyel együttes még a 23. percben szerzett Thomas Pienko-góllal megnyerte a mérkőzést.

Bár a kolozsvári CFR két gólt is szerzett idegenben a Häcken ellen, mégis szomorúan távozhatott Göteborgból, mivel a svéd csapat hétszer is betalált. Ez volt a játéknap leggólgazdagabb találkozója.

A Fiorentina úgy nyert idegenben 3–0-ra az előző körben a Paksot kiejtő Polisszja Zsitomir ellen, hogy több mint egy féldiőt emberhátrányban játszott Moise Kean kiállítása miatt.

A Community Shieldet bő másfél hete elhódító Crystal Palace hazai környezetben legyőzte ugyan a Fredrikstadot, de csak egy góllal, így itt is izgalmas lehet a visszavágó Norvégiában.

A Rosenborg értékes győzelmet aratott a Mainz ellen otthon, ám a 2–1 után a német csapat hazai környezetben így is esélyesebbnek számít.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Rosenborg (norvég)–Mainz (német) 2–1
ETO FC–Rapid Wien (osztrák) 2–1
Häcken (svéd)–CFR Cluj (romániai) 7–2
Hamrun (máltai)–RFS (lett) 1–0
Wolfsberger AC (osztrák)–Omonia Nicosia (ciprusi) 2–1
Istanbul Basaksehir (török)–Universitatea Craiova (román) 1–2
Anderlecht (belga)–AEK Athén (görög) 1–1
Breidablik (izlandi)–Virtus (San Marinó-i) 2–1
Celje (szlovén)–Ostrava (cseh) 1–0
Drita (koszovói)–Differdange (luxemburgi) 2–1
Levszki Szófia (bolgár)–AZ (holland) 0–2
Nyeman Grodno (fehérorosz)–Rayo Vallecano (spanyol) 0–1
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Noah (örmény) 1–4
Sahtar Doneck (ukrán)–Servette (svájci) 1–1
Sparta Praha (cseh)–Riga (lett) 2–0
Strasbourg (francia)–Bröndby (dán) 0–0
Polisszja Zsitomir (ukrán)–Fiorentina (olasz) 0–3
Jagiellonia (lengyel)–Dinamo Tirana (albán) 3–0
Lausanne (svájci)–Besiktas (török) 1–1
Shelbourne (ír)–Linfield (északír) 3–1
Crystal Palace (angol)–Fredrikstad (norvég) 1–0
Hibernian (skót)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2
Raków (lengyel)–Arda (bolgár) 1–0
Santa Clara (portugál)–Shamrock Rovers (ír) 1–2

 

Konferencialiga playoff rájátszás
