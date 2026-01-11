Hétfői sportműsor: Nemzeti Sport Gála az Operaházban
JANUÁR 12., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
20.45: Liverpool–Barnsley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
18.30: Genoa–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Cremonese (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.30: Al-Hilal–Al-Naszr (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
SPORTGÁLA
19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
AMERIKAI FUTBALL
NFL, WILD CARD MÉRKŐZÉS
2.15: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
NŐI U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG
23.00: Kanada–Magyarország, Kanada (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1005 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
14.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN
0.00: selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES ÉS WTA 500-AS TORNA
Adelaide
1.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Auckland
23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Hobart
1.00: női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-csoport, 2. forduló
12.35: Málta–Franciaország (Tv: M4 Sport)
15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
C-csoport, 2. forduló
18.00: Hollandia–Izrael
20.30: Spanyolország–Szerbia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nemzeti Sport Gála előtt – Csisztu Zsuzsa jelentkezik
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az első 400 adás legemlékezetesebb pillanatai
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Montenegró férfi Eb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
17.00: Napi aktualitások
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A 68. Nemzeti Sport Gála előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra Simon Zoltánnal és Wukovics Lászlóval
19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, helyszíni interjúk, beszámolók, nyilatkozatok az Operaházból, vendég: Elbert Gábor
22.30: Sportvilág