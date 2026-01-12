Légióskörkép: Koszta Márk ismét duplázott, Nagy Ádám és Sallai Roland gólpasszt adott – videók

Koszta Márk december közepe után ismét duplázott, így már öt gólnál jár az Hapoel Petah Tikva színeiben. A 29 éves csatár ezúttal az Ironi Tiberias 4–1-es legyőzéséből vette ki a részét szombaton, a 36. percben fejjel, a 43. minutumban bal lábbal volt eredményes. A magyar légiós csapata zsinórban négy győzelemnél tart, így már 6. helyen áll a 14 csapatos izraeli élvonalban.

KOSZTA MÁRK DUPLÁJA AZ IRONI TIBERIAS ELLEN

Két játékosunk adott gólpasszt az előző héten, elsőként Sallai Roland múlt hétfőn a török Szuperkupa elődöntőjében. A Galatasaray első góljánál készített elő a 28 éves labdarúgó, a 38. percben szépen emelte be a labdát Baris Alper Yilmaznak, aki hat méterről a léc alá bombázott – végül a csapat 4–1-re nyert, amivel bejutott a fináléba, ott viszont szombaton 2–0-ra kikapott a Fenerbahcétól.

Sallai az idényben egy gólnál és négy asszisznál jár.

SALLAI ROLAND GÓLPASSZA A TRABZONSPOR ELLEN

A másik asszisztot adó játékos Nagy Ádám volt, aki az olasz másodosztályban a Südtirol ellen adott gólpasszt. A 31. percben a 30 esztendős középpályás egy lecsorgót lőtt kapura 17 méterről, és a labda Vanja Vlahovics lábán megpattanva becsorgott a jobb alsóba. Ezzel a góllal vezetett a Spezia, azonban 2–1-re kikapott, így a 20 csapatos Serie B-ben jelenleg csak a 17. helyen áll.

Nagy Ádám a második gólpasszát jegyezte az idényben.

NAGY ÁDÁM GÓLPASSZA A SÜDTIROL ELLEN – KATTINTSON IDE A VIDEÓÉRT!

ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

JANUÁR 5., HÉTFŐ

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Leicester City–West Bromwich Albion 2–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Szuperkupa, elődöntő

Galatasaray–Trabzonspor 4–1

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, csapata első góljához gólpasszt adott.

JANUÁR 6., KEDD

–

JANUÁR 7., SZERDA

–

JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK

ANGLIA

Premier League

Arsenal–Liverpool 0–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.

JANUÁR 9., PÉNTEK

–

JANUÁR 10., SZOMBAT

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Südtirol–Spezia 2–1

Spezia: Nagy Ádám kezdett, gólpasszt adott, a 73. percben lecserélték.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva 1–4

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, két gólt szerzett, a 69. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Mainz 2–2

Union Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be.

SKÓCIA

Premiership

Celtic–Dundee United 4–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Cultural Leonese 1–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, nem állt be; Yaakobishvili Áron végigjátszotta a meccset.

TÖRÖKORSZÁG

Szuperkupa, döntő

Fenerbahce–Galatasaray 2–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, sárga lapot kapott, a 87. percben lecserélték.

JANUÁR 11., VASÁRNAP

ANGLIA

FA-kupa, 3. forduló

Portsmouth–Arsenal 1–4

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

Hull City–Blackburn Rovers 0–0 – 11-esekkel 4–3

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést, a szétlövés során egy tizenegyest hárított.

Swansea City–West Bromwich Albion 2–2 – 11-esekkel 5–6

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a szétlövés során értékesítette a maga tizenegyesét.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Ahnasz 1–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 65. percben sárga lapot kapott, a 81. percben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Arisz–AEK Athén 1–1

AEK: Varga Barnabás a 66. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Bayern München–Wolfsburg 8–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.