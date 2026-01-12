Nemzeti Sportrádió

Légióskörkép: Koszta Márk ismét duplázott, Nagy Ádám és Sallai Roland gólpasszt adott – videók

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 18:05
null
Sallai Roland a negyedik gólpasszát adta az idényben (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok légióskörkép légiósprogram
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok közül a múlt héten csak Koszta Márk szerzett gólt, emellett Nagy Ádám és Sallai Roland jelentkezett gólpasszal.

Koszta Márk december közepe után ismét duplázott, így már öt gólnál jár az Hapoel Petah Tikva színeiben. A 29 éves csatár ezúttal az Ironi Tiberias 4–1-es legyőzéséből vette ki a részét szombaton, a 36. percben fejjel, a 43. minutumban bal lábbal volt eredményes. A magyar légiós csapata zsinórban négy győzelemnél tart, így már 6. helyen áll a 14 csapatos izraeli élvonalban.

KOSZTA MÁRK DUPLÁJA AZ IRONI TIBERIAS ELLEN

Két játékosunk adott gólpasszt az előző héten, elsőként Sallai Roland múlt hétfőn a török Szuperkupa elődöntőjében. A Galatasaray első góljánál készített elő a 28 éves labdarúgó, a 38. percben szépen emelte be a labdát Baris Alper Yilmaznak, aki hat méterről a léc alá bombázott – végül a csapat 4–1-re nyert, amivel bejutott a fináléba, ott viszont szombaton 2–0-ra kikapott a Fenerbahcétól.

Sallai az idényben egy gólnál és négy asszisznál jár.

SALLAI ROLAND GÓLPASSZA A TRABZONSPOR ELLEN

A másik asszisztot adó játékos Nagy Ádám volt, aki az olasz másodosztályban a Südtirol ellen adott gólpasszt. A 31. percben a 30 esztendős középpályás egy lecsorgót lőtt kapura 17 méterről, és a labda Vanja Vlahovics lábán megpattanva becsorgott a jobb alsóba. Ezzel a góllal vezetett a Spezia, azonban 2–1-re kikapott, így a 20 csapatos Serie B-ben jelenleg csak a 17. helyen áll.

Nagy Ádám a második gólpasszát jegyezte az idényben.

NAGY ÁDÁM GÓLPASSZA A SÜDTIROL ELLEN – KATTINTSON IDE A VIDEÓÉRT!

 ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE 

 JANUÁR 5., HÉTFŐ 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Leicester City–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG
Szuperkupa, elődöntő
Galatasaray–Trabzonspor 4–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, csapata első góljához gólpasszt adott.

 

 JANUÁR 6., KEDD 

 JANUÁR 7., SZERDA 

 JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK 

ANGLIA
Premier League
Arsenal–Liverpool 0–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.

 

 JANUÁR 9., PÉNTEK 

 JANUÁR 10., SZOMBAT 

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Südtirol–Spezia 2–1
Spezia: Nagy Ádám kezdett, gólpasszt adott, a 73. percben lecserélték.

IZRAEL
Ligat Ha’Al
Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva 1–4
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, két gólt szerzett, a 69. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Mainz 2–2
Union Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be.

SKÓCIA
Premiership
Celtic–Dundee United 4–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Cultural Leonese 1–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, nem állt be; Yaakobishvili Áron végigjátszotta a meccset.

TÖRÖKORSZÁG
Szuperkupa, döntő
Fenerbahce–Galatasaray 2–0 
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, sárga lapot kapott, a 87. percben lecserélték.

 

 JANUÁR 11., VASÁRNAP 

ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
Portsmouth–Arsenal 1–4
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
Hull City–Blackburn Rovers 0–0 – 11-esekkel 4–3
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést, a szétlövés során egy tizenegyest hárított.
Swansea City–West Bromwich Albion 2–2 – 11-esekkel 5–6
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a szétlövés során értékesítette a maga tizenegyesét.

CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Ahnasz 1–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 65. percben sárga lapot kapott, a 81. percben lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Arisz–AEK Athén 1–1
AEK: Varga Barnabás a 66. percben állt be.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Bayern München–Wolfsburg 8–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

 

légiósok légióskörkép légiósprogram
Legfrissebb hírek

Heti légiósprogram: két Bundesliga-forduló, szombaton Lipcse–Bayern

Légiósok
3 órája

Kovács Bendegúz Hollandiából: Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani természetes számomra

Légiósok
6 órája

Légiósok: Koszta Márk duplázott, Nagy Ádám lövéséből gólpassz lett

Légiósok
2026.01.10. 20:05

Megműtötték Molnár Rajmundot

Légiósok
2026.01.10. 11:51

Kerkez Milos: Remélem, Arne Slot elégedett volt velem

Angol labdarúgás
2026.01.09. 19:11

Súlyos sérülést szenvedett Kosznovszky Márk, 9-12 hónapig nem játszhat

Légiósok
2026.01.08. 17:17

Szalai Attila: Marco Rossi bízik a magyar csapatban – és mi is benne!

Magyar válogatott
2026.01.08. 07:33

Varga Barnabás túlesett az első edzésén az AEK-nál

Légiósok
2026.01.07. 15:52
Ezek is érdekelhetik