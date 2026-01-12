Légióskörkép: Koszta Márk ismét duplázott, Nagy Ádám és Sallai Roland gólpasszt adott – videók
Koszta Márk december közepe után ismét duplázott, így már öt gólnál jár az Hapoel Petah Tikva színeiben. A 29 éves csatár ezúttal az Ironi Tiberias 4–1-es legyőzéséből vette ki a részét szombaton, a 36. percben fejjel, a 43. minutumban bal lábbal volt eredményes. A magyar légiós csapata zsinórban négy győzelemnél tart, így már 6. helyen áll a 14 csapatos izraeli élvonalban.
KOSZTA MÁRK DUPLÁJA AZ IRONI TIBERIAS ELLEN
Két játékosunk adott gólpasszt az előző héten, elsőként Sallai Roland múlt hétfőn a török Szuperkupa elődöntőjében. A Galatasaray első góljánál készített elő a 28 éves labdarúgó, a 38. percben szépen emelte be a labdát Baris Alper Yilmaznak, aki hat méterről a léc alá bombázott – végül a csapat 4–1-re nyert, amivel bejutott a fináléba, ott viszont szombaton 2–0-ra kikapott a Fenerbahcétól.
Sallai az idényben egy gólnál és négy asszisznál jár.
SALLAI ROLAND GÓLPASSZA A TRABZONSPOR ELLEN
A másik asszisztot adó játékos Nagy Ádám volt, aki az olasz másodosztályban a Südtirol ellen adott gólpasszt. A 31. percben a 30 esztendős középpályás egy lecsorgót lőtt kapura 17 méterről, és a labda Vanja Vlahovics lábán megpattanva becsorgott a jobb alsóba. Ezzel a góllal vezetett a Spezia, azonban 2–1-re kikapott, így a 20 csapatos Serie B-ben jelenleg csak a 17. helyen áll.
Nagy Ádám a második gólpasszát jegyezte az idényben.
NAGY ÁDÁM GÓLPASSZA A SÜDTIROL ELLEN – KATTINTSON IDE A VIDEÓÉRT!
ÉLVONALBELI ÉS MÁSODOSZTÁLYÚ LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
JANUÁR 5., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Leicester City–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Szuperkupa, elődöntő
Galatasaray–Trabzonspor 4–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, csapata első góljához gólpasszt adott.
JANUÁR 6., KEDD
–
JANUÁR 7., SZERDA
–
JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK
ANGLIA
Premier League
Arsenal–Liverpool 0–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.
JANUÁR 9., PÉNTEK
–
JANUÁR 10., SZOMBAT
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Südtirol–Spezia 2–1
Spezia: Nagy Ádám kezdett, gólpasszt adott, a 73. percben lecserélték.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva 1–4
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, két gólt szerzett, a 69. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Mainz 2–2
Union Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be.
SKÓCIA
Premiership
Celtic–Dundee United 4–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Cultural Leonese 1–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, nem állt be; Yaakobishvili Áron végigjátszotta a meccset.
TÖRÖKORSZÁG
Szuperkupa, döntő
Fenerbahce–Galatasaray 2–0
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, sárga lapot kapott, a 87. percben lecserélték.
JANUÁR 11., VASÁRNAP
ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
Portsmouth–Arsenal 1–4
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
Hull City–Blackburn Rovers 0–0 – 11-esekkel 4–3
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést, a szétlövés során egy tizenegyest hárított.
Swansea City–West Bromwich Albion 2–2 – 11-esekkel 5–6
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a szétlövés során értékesítette a maga tizenegyesét.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Ahnasz 1–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 65. percben sárga lapot kapott, a 81. percben lecserélték.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Arisz–AEK Athén 1–1
AEK: Varga Barnabás a 66. percben állt be.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Bayern München–Wolfsburg 8–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.