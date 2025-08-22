Nemzeti Sportrádió

Liga 2: idegenben született meg a Sepsi első sikere

2025.08.22. 18:11
Dimitri Oberlin (Fotó: Facebook/Sepsi OSK)
Sellenberk Sepsi Liga 2
A negyedik fordulóban szerezte meg első győzelmét a román másodosztályban a Sepsi OSK, a székelyföldi csapat a Sellenberk ellen gyűjtötte be a három pontot.

 

Mivel a Szeben megyei falu csapatának nincs Liga 2-re hitelesített stadionja, a mérkőzést a közeli Nagydisznódon, meglehetősen rossz talajú pályán játszották. Ez azonban nem zavarta meg az erősen kezdő Sepsit, amely már a 12. percben betalált, de Mihajlo Neskovicsot lesen látta a partjelző. Öt perccel később, Fábio Vianna szöglete után Alin Dobrosavlevici már érvényes gólt fejelt, az előny birtokában pedig a szentgyörgyiek átengedték a kezdeményezést a hazaiaknak. Ők azonban csak pontrúgások után voltak igazán veszélyesek, legnagyobb lehetőségük Ciprian Natea felső lécre fejelt labdája volt. 

Szünet után is a Sellenberk támadott, a Sepsi pedig kontrázott, és egyre nagyobb helyzetekig jutott. Robert Silaghi szintén lesről talált be, Darius Oroian viszont az év helyzetét hagyta ki, amikor előbb a kapusba, majd az üres kapu mellé lőtt. A találkozó meccshangulatát biztosító kéttucatnyi szentgyörgyi szurkolót végül Dimitri Oberlin nyugtatta meg, aki 10 méterről vágta a kapu közepébe Giovanni Ghimfus sarokkal lekészített labdáját. A Sepsi 5 ponttal feljött a táblázat kilencedik helyére, de az összes többi csapat szombaton és vasárnap játszik ebben a fordulóban.

LIGA 2
Alapszakasz, 4. forduló
CSC Selimbar–Sepsi OSK 0–2 (Dobrosavlevici 17., Oberlin 75.)
Sepsi OSK: Sigér Dávidot nem nevezték a mérkőzésre.

 

Ezek is érdekelhetik