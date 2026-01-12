Elbukta a városi rangadót, hazai pályán esett ki a PSG a Francia Kupából

Nemzeti Sportrádió

A labdarúgó Francia Kupában nem jutott be a legjobb 16 közé a PSG, amely hétfőn hazai pályán 1–0-ra kikapott a városi rivális Paris FC-től.

Fölényben játszott a címvédő PSG, betalálni azonban nem tudott. A vendégeknek viszont sikerült a 74. percben, miután Ilan Kebbal labdája megtalálta Jonathan Ikonét, aki nyolc méterről a jobb alsóba helyezett. Nyomott a Paris Saint-Germain, ám Warren Zaire-Emery a hajrában csak a lécet találta el, így maradt a 0–1, vagyis a Paris FC jutott be a nyolcaddöntőbe.

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Paris Saint-Germain–Paris FC 0–1

Kedden játsszák
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille
Vasárnap játszották
Sochaux (III.)–Lens 0–3
Chantilly (IV.)–Rennes 1–3
Metz–Montpellier (II.) 0–4
Nantes–Nice 1–1 – 11-esekkel 3–5
Le Mans (II.)–Nancy (II.) 0–0 – 11-esekkel 4–1
Lille–Olympique Lyon 1–2
Szombaton játszották
Angers–Toulouse 1–1 – 11-esekkel 5–6
Orléans (III.)–Monaco 1–3
Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6
Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3
Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2
Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4
Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2
Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – 11-esekkel 0–3

 

Ezek is érdekelhetik