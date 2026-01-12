Elbukta a városi rangadót, hazai pályán esett ki a PSG a Francia Kupából

Fölényben játszott a címvédő PSG, betalálni azonban nem tudott. A vendégeknek viszont sikerült a 74. percben, miután Ilan Kebbal labdája megtalálta Jonathan Ikonét, aki nyolc méterről a jobb alsóba helyezett. Nyomott a Paris Saint-Germain, ám Warren Zaire-Emery a hajrában csak a lécet találta el, így maradt a 0–1, vagyis a Paris FC jutott be a nyolcaddöntőbe.

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Paris Saint-Germain–Paris FC 0–1

Kedden játsszák

21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

Vasárnap játszották

Sochaux (III.)–Lens 0–3

Chantilly (IV.)–Rennes 1–3

Metz–Montpellier (II.) 0–4

Nantes–Nice 1–1 – 11-esekkel 3–5

Le Mans (II.)–Nancy (II.) 0–0 – 11-esekkel 4–1

Lille–Olympique Lyon 1–2

Szombaton játszották

Angers–Toulouse 1–1 – 11-esekkel 5–6

Orléans (III.)–Monaco 1–3

Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6

Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3

Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2

Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4

Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2

Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – 11-esekkel 0–3