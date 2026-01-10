Légiósok: Koszta Márk duplázott, Nagy Ádám lövéséből gólpassz lett

Koszta Márk két góllal járult hozzá a Hapoel Petah Tikva 4–1-es győzelméhez az Ironi Tiberiasz otthonában az izraeli labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának szombati játéknapján. A liga honlapja szerint a szeptemberben igazolt csatár kezdő volt, a 36. és a 43. percben talált a kapuba, majd a 69. percben lecserélték. Koszta öt gólnál jár a mostani idényben, csapata pedig a tabella 6. helyén áll.

Az olasz másodosztály 19. fordulójában a Spezia a tabellán a meccs előtt egy ponttal mögötte lévő Südtirol vendégeként a 31. percben megszerezte a vezetést. Nagy Ádám a tizenhatos széléről lőtt, a laposan érkező labdát pedig a kapu előtt az Atalantától kölcsönvett, U21-es szerb válogatott Vanja Vlahovics a védeni készülő Marius Adamonis mellett a kapuba lőtte. A magyar középpályás lövéséből tehát gólpassz lett, ebben az idényben a 16. bajnoki meccsén ez volt a második gólpassza.

A Südtirol azonban már az első félidőben egyenlített, a másodikban pedig fordított és 2–1-re nyert, ezzel megelőzte a Speziát a tabellán, és a 14. helyre lépett előre. Nagy Ádámot a 73. percben lecserélték.

LÉGIÓSAINK SZOMBATI PROGRAMJA

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Südtirol–Spezia 2–1

Spezia: Nagy Ádám kezdett, gólpasszt adott, a 73. percben lecserélték.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva 1–4

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, két gólt szerzett, a 69. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Mainz 2–2

Union Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be.

SKÓCIA

Premiership

Celtic–Dundee United 4–0

Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett és végig is játszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Cultural Leonese 1–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, nem állt be; Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta a meccset.

TÖRÖKORSZÁG

Szuperkupa, döntő

Fenerbahce–Galatasaray 2–0

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, sárga lapot kapott, a 87. percben lecserélték.