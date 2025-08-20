Szlovák Kupa: biztos DAC-továbbjutás

Nemzeti Sportrádió

A Szlovák Kupa 2. fordulójában a DAC 4–0-ra győzött az ötödosztályú Jóka otthonában.

A szimpatikus mátyusföldi település stadionjába érkező nézőket a DAC-szurkolótábor „Isten éltessen, drága hazánk” feliratú piros-fehér-zöld drapériája fogadta az Államalapító Szent István király ünnepén, majd a Nélküled alatt nemzeti színű füstfelhőbe borult a pálya széle. Igazi ünnepi hangulat uralkodott, a hazai klubvezetők mindent megtettek, hogy felejthetetlen napot varázsoljanak a négyezer lakosú település életébe.

Ezernyolcszáz néző előtt esélyeshez méltóan kezdett a dunaszerdahelyi csapat. Tuboly Máté lövését még védte a hazai kapus, Martin Harag, de a 9. percben Viktor Dukanovic fejese után vezetést szerzett a DAC. A vendégek ezt követően is fölényben futballoztak, ám a lelkes hazai amatőrök ügyesen zártak vissza, és a dunaszerdahelyiek nehezen találtak szabad területeket. Bár többször eljutottak lövőhelyzetig, a jókaiak 36 éves hálóőre biztosan hárította a próbálkozásokat. A közönség – melynek tagjai közül sokan bérletesei a DAC-nak – minden egyes hazai támadást, becsúszást vagy mentést nagy tapssal jutalmazott.

A DAC vezetőedzője, Branislav Fodrek lapunknak elmondta: fél szemmel már a szombati, Trencsén elleni kulcsfontosságú bajnokira is figyeltek. Ezért a szünetben Tuboly Máté az öltözőben maradt, míg Bősze Levente és Redzic Damir pályára sem lépett.

A sárga-kékek játéka a második félidőben érezhetően visszafogottabb lett, a következő nagy helyzetre a 75. percig kellett várni. Ekkor Abdoulaye Gueye megszerezte a DAC második gólját, majd Klemen Nemanic fejelt a kapuba, végül az utolsó szó George Gagua gólja volt. A DAC magabiztosan jutott be a következő fordulóba, miközben a jókaiaknak emlékezetes ünnep marad a történelmi kupameccs.

S ha már augusztus 20-a: a DAC szurkolói ünnepi, sárga-kék tűzijátékot rendeztek a jókai focistadionban.

 

