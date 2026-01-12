NB II: több távozó Szentlőrincen, az egyik kulcsember Csabára, a másik Szegedre igazolt

A 31 éves Nagy Richárd 2024 júliusában csatlakozott a baranyaiakhoz, azóta pedig kulcsemberként 45 mérkőzésen 8 góllal és 13 gólpasszal segítette a csapatot. A támadósorban szinte bárhol bevethető játékos – aki alacsony súlypontja és mozgékonysága miatt mindenhol kellemetlen pillanatokat okoz az ellenfeleknek – Békéscsabán folytatja pályafutását (emellett úgy tudjuk, hogy a Békéscsabáról eközben már biztosan távozó Harsányi István Szentlőrincen köthet ki, de őt még nem jelentették be a baranyaiak).

A második szentlőrinci távozó a 24 éves csatár, Tóth-Gábor Kristóf, aki szintén 2024 júliusában érkezett Szentlőrincre, s az elmúlt másfél évben meghatározó játékosként 42 találkozón 13 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába és négy gólpasszt osztott ki – első idényében a legeredményesebb játékosának bizonyult 11 góllal. Azt pedig már a szegediek jelentették be, hogy a támadó a Szeged-Csanád GA-ban folytatja tavasszal.

A harmadik távozó, a 35 esztendős Bőle Lukács 2024 augusztusában érkezett Szentlőrincre. A rutinos támadót az előző másfél évben sérülések is hátráltatták, így összesen 28 találkozón 2 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.

Két fiatal labdarúgó is távozik az együttestől, Babják Miroslav és Kancsij Artúr kölcsönből visszatérnek klubjukhoz, az NB I-es Kisvárda Master Goodhoz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: –

Távozott: Babják Miroslav (Kisvárda Master Good – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (?), Kancsij Artúr (Kisvárda Master Good – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba 1912 Előre), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád Grosics Akadémia)