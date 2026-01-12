Nemzeti Sportrádió

NB II: több távozó Szentlőrincen, az egyik kulcsember Csabára, a másik Szegedre igazolt

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 21:55
null
A Szentlőrincről távozó Nagy Richárd Békéscsabán folytatja (Fotó: 1912elore.hu)
Címkék
Nagy Richárd Szentlőrinc Békéscsaba NB II Szeged magyar átigazolás Tóth-Gábor Kristóf
Összesen öt labdarúgó távozott a labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinctől; a távozók közül Nagy Richárd Békéscsabán, Tóth-Gábor Kristóf pedig Szegeden folytatja pályafutását – számolt be róla a klubok honlapja.

A 31 éves Nagy Richárd 2024 júliusában csatlakozott a baranyaiakhoz, azóta pedig kulcsemberként 45 mérkőzésen 8 góllal és 13 gólpasszal segítette a csapatot. A támadósorban szinte bárhol bevethető játékos – aki alacsony súlypontja és mozgékonysága miatt mindenhol kellemetlen pillanatokat okoz az ellenfeleknek – Békéscsabán folytatja pályafutását (emellett úgy tudjuk, hogy a Békéscsabáról eközben már biztosan távozó Harsányi István Szentlőrincen köthet ki, de őt még nem jelentették be a baranyaiak).

A második szentlőrinci távozó a 24 éves csatár, Tóth-Gábor Kristóf, aki szintén 2024 júliusában érkezett Szentlőrincre, s az elmúlt másfél évben meghatározó játékosként 42 találkozón 13 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába és négy gólpasszt osztott ki – első idényében a legeredményesebb játékosának bizonyult 11 góllal. Azt pedig már a szegediek jelentették be, hogy a támadó a Szeged-Csanád GA-ban folytatja tavasszal.

A harmadik távozó, a 35 esztendős Bőle Lukács 2024 augusztusában érkezett Szentlőrincre. A rutinos támadót az előző másfél évben sérülések is hátráltatták, így összesen 28 találkozón 2 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.

Két fiatal labdarúgó is távozik az együttestől, Babják Miroslav és Kancsij Artúr kölcsönből visszatérnek klubjukhoz, az NB I-es Kisvárda Master Goodhoz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL
Érkezett
Távozott: Babják Miroslav (Kisvárda Master Good – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (?), Kancsij Artúr (Kisvárda Master Good – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba 1912 Előre), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád Grosics Akadémia)

 

Nagy Richárd Szentlőrinc Békéscsaba NB II Szeged magyar átigazolás Tóth-Gábor Kristóf
Legfrissebb hírek

Az Újpestről távozott támadó Marosvásárhelyen folytatja

Minden más foci
8 órája

Olasz ajánlatot is kapott a DVSC Szűcs Tamásért, de ő 2029-ig hosszabbított

Labdarúgó NB I
2026.01.10. 18:29

Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, a Csákvár legjobbja a Puskás Akadémiához igazolt – NB II-es átigazolási körkép

Labdarúgó NB II
2026.01.09. 20:32

Szerződtette az ősszel Zalaegerszegen futballozó védőt és szélsőt az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 19:39

NB II: új védő Soroksáron, új szélső Karcagon, távozó Tiszakécskén

Labdarúgó NB II
2026.01.08. 19:29

Békéscsabán eldőlni látszik az edzőkérdés, volt NB I-es játékosok érkezhetnek – NS-infó

Labdarúgó NB II
2026.01.08. 17:29

FTC: Pesics tényleg nem tagja az utazó keretnek, de Keita és Tóth igen

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 15:30

Távozott egy légiós Nyíregyházáról – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 12:05
Ezek is érdekelhetik