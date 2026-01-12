Nemzeti Sport Gála: Kiss Péter Pál lett az év fogyatékos férfi sportolója

Nemzeti Sportrádió

2026.01.12. 21:48
Kiss Péter Pál a díjjal (Fotó: Czinege Melinda)
Ismét Kiss Péter Pált választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb fogyatékos férfi sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

A parakajakos klasszis sorozatban hatodik alkalommal diadalmaskodott ebben a kategóriában.

„Köszöntök mindenkit, engedjétek meg, hogy gratuláljak a többi jelöltnek a kategóriámban és azon túl. Köszönöm a szavazatokat. Az eredményeimet a munkának, a sok segítségnek és a támogató közegnek köszönhetem. Immár hatodszor vehetem át ezt a díjat, amit egyesületemnek, a Honvédnak, a sportági szövetségnek és a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is köszönök” – fogalmazott Kiss Péter Pál, az év fogyatékos férfi sportolója.

Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

 

