Nemzeti Sport Gála: Kiss Péter Pál lett az év fogyatékos férfi sportolója

Ismét Kiss Péter Pált választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb fogyatékos férfi sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.
A parakajakos klasszis sorozatban hatodik alkalommal diadalmaskodott ebben a kategóriában.
„Köszöntök mindenkit, engedjétek meg, hogy gratuláljak a többi jelöltnek a kategóriámban és azon túl. Köszönöm a szavazatokat. Az eredményeimet a munkának, a sok segítségnek és a támogató közegnek köszönhetem. Immár hatodszor vehetem át ezt a díjat, amit egyesületemnek, a Honvédnak, a sportági szövetségnek és a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is köszönök” – fogalmazott Kiss Péter Pál, az év fogyatékos férfi sportolója.
Egyéb egyéni
3 órája
A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán
Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.
