Kós Hubert és Márton Luana lett 2025 legjobb sportolója; Vedran Bosnic szerint a tökéletesnél is jobb meccs kell a Szolnok továbbjutásához

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Az elmúlt év legjobb sportolóit díjazták hétfőn a budapesti Operaházban a 68. Nemzeti Sport Gálán, a férfiaknál a duplázó Kós Hubert, míg a nőknél Márton Luana tekvandós végzett az élen. A Nemzeti Sport keddi számában részletesen beszámolunk a gáláról

Varga Barnabás jól érezte magát a pályán az első AEK-meccsén. Az Arisz elleni döntetlennel végződő bajnokin játszott először az AEK Athénban Varga Barnabás, és a szűk fél óra alatt is akadtak biztató megmozdulásai. Judi Ádám háttéranyaga

Európa-liga-ezüst után sorozatban hatodszor is az Eb-n. Az ezt megelőző, kissé szürkére sikerült év után igencsak pörögtek röplabdázóink: Európa-liga-ezüstérmek, Eb-kvalifikáció, CEV-kupa-elődöntő és strandröplabdasikerek fémjelezték 2025-öt. Karádi Zoltán értékelése

Vedran Bosnic szerint a tökéletesnél is jobb meccs kell a továbbjutáshoz. Két idegenbeli győzelem után Miskolcon dől el, hogy a múlt csütörtökön Olaszországban kiegyenlítő, kedden újra pályaválasztóként játszó Szolnok vagy a Trieste jut be a Bajnokok Ligája második csoportkörébe. Fazekas Zoltán beharangozója

Érdi Mária újra a régi, két éremmel kezdte az évet. Újra teljesen egészségesen, nagyon elkötelezetten és új edzővel vágott neki a következő olimpiai ciklusnak világ- és Európa-bajnok vitorlázónk, Érdi Mária, aki kemény és eredményes két és fél hónapos ausztráliai edzőtáboron van túl, de a munka csak most kezdődik igazán! Vincze Szabolcs írása

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!