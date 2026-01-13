Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert és Márton Luana lett 2025 legjobb sportolója; Vedran Bosnic szerint a tökéletesnél is jobb meccs kell a Szolnok továbbjutásához

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.13. 00:10
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Az elmúlt év legjobb sportolóit díjazták hétfőn a budapesti Operaházban a 68. Nemzeti Sport Gálán, a férfiaknál a duplázó Kós Hubert, míg a nőknél Márton Luana tekvandós végzett az élen. A Nemzeti Sport keddi számában részletesen beszámolunk a gáláról

Varga Barnabás jól érezte magát a pályán az első AEK-meccsén. Az Arisz elleni döntetlennel végződő bajnokin játszott először az AEK Athénban Varga Barnabás, és a szűk fél óra alatt is akadtak biztató megmozdulásai. Judi Ádám háttéranyaga

Európa-liga-ezüst után sorozatban hatodszor is az Eb-n. Az ezt megelőző, kissé szürkére sikerült év után igencsak pörögtek röplabdázóink: Európa-liga-ezüstérmek, Eb-kvalifikáció, CEV-kupa-elődöntő és strandröplabdasikerek fémjelezték 2025-öt. Karádi Zoltán értékelése

Vedran Bosnic szerint a tökéletesnél is jobb meccs kell a továbbjutáshoz. Két idegenbeli győzelem után Miskolcon dől el, hogy a múlt csütörtökön Olaszországban kiegyenlítő, kedden újra pályaválasztóként játszó Szolnok vagy a Trieste jut be a Bajnokok Ligája második csoportkörébe. Fazekas Zoltán beharangozója

Érdi Mária újra a régi, két éremmel kezdte az évet. Újra teljesen egészségesen, nagyon elkötelezetten és új edzővel vágott neki a következő olimpiai ciklusnak világ- és Európa-bajnok vitorlázónk, Érdi Mária, aki kemény és eredményes két és fél hónapos ausztráliai edzőtáboron van túl, de a munka csak most kezdődik igazán! Vincze Szabolcs írása

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Bubka ugrott 660 centit is; Pólós csoportelsőséget érne a Montenegró-verés

E-újság
2026.01.11. 23:08

Az Újpest Mezőkövesden készül; Boczkó Gábor is elégedett volt Koch Mátéval

E-újság
2026.01.10. 23:47

Szoboszlai és Kerkez játéka megmutatta, hol van a Liverpool legstabilabb pontja; Górcső alatt az ETO őszi szezonja

E-újság
2026.01.09. 23:39

A regeneráció szerepe az élsportban; Balogh Norbert a Kisvárdával készül

E-újság
2026.01.08. 23:59

Szalai Attila: Bízunk Marco Rossiban!; Varga Barnabás vasárnap már játszhat az AEK-ban

E-újság
2026.01.07. 23:50

Dupla Tízes: lesz Varga Barnabásnál is nagyobb dobás a hazai piacon? Téli transzferszemle

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 19:32

Több vármegyében késik a Nemzeti Sport kézbesítése

Egyéb egyéni
2026.01.07. 10:10

Nikolics: „Varga elképesztő számokat produkált!”; A Debrecen a bennmaradás helyett a dobogóért küzd

E-újság
2026.01.06. 23:45
Ezek is érdekelhetik