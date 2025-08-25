Sallói mellől öngólt rúgtak, de ez sem segített rossz passzban lévő csapatán

Sallói Dániel visszakerült a kezdő tizenegybe, a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte, és az 53. percben szerepe volt csapata második góljában: Tim Leibold neki szánt beadását végül az őt üldöző Cody Baker a saját kapujába rúgta.

Daniel spooked his defender and an own goal put us back in this game 👊



Watch #SEAvSKC on FS1, FOX Deportes, Apple TV+ or #MLSSeasonPass 🖥️: https://t.co/T4gL8mjuMb pic.twitter.com/7Ho1xuoRRe — Sporting Kansas City (@SportingKC) August 25, 2025

Ezzel a vendégek feljöttek 3–2-re, de egyenlíteniük nem sikerült, Danny Musovski három góljára építve simán nyert a Sounders, noha – tekintettel a Ligák Kupája közelgő elődöntőjére – nem a legerősebb csapatával állt fel.

Sallói a 66. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

A Seattle 44 ponttal negyedik a Nyugati főcsoportban, ugyanott a Sporting csupán a 13. helyen áll 27 meccsen szerzett 24 pontjával, és sorozatban elszenvedett negyedik veresége nyomán tovább csökkentek esélyei a rájátszás elérésére.