Sallói mellől öngólt rúgtak, de ez sem segített rossz passzban lévő csapatán

2025.08.25. 07:26
Sallói Dániel (jobbra) harcban a labdáért a Seattle elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Sorozatban negyedszer is kikapott Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS): a kansasiek 5–2-es vereséget szenvedtek a Seattle Sounders vendégeként magyar idő szerint hétfőre virradóra.

Sallói Dániel visszakerült a kezdő tizenegybe, a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte, és az 53. percben szerepe volt csapata második góljában: Tim Leibold neki szánt beadását végül az őt üldöző Cody Baker a saját kapujába rúgta.

Ezzel a vendégek feljöttek 3–2-re, de egyenlíteniük nem sikerült, Danny Musovski három góljára építve simán nyert a Sounders, noha – tekintettel a Ligák Kupája közelgő elődöntőjére – nem a legerősebb csapatával állt fel.

Sallói a 66. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

A Seattle 44 ponttal negyedik a Nyugati főcsoportban, ugyanott a Sporting csupán a 13. helyen áll 27 meccsen szerzett 24 pontjával, és sorozatban elszenvedett negyedik veresége nyomán tovább csökkentek esélyei a rájátszás elérésére.

 

