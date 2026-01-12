Keddi sportműsor: fontos BL-meccset játszanak a szolnoki kosarasok
JANUÁR 13., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
13.00: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég), Marbella
13.00: Paks–LKS Lódz (lengyel), Törökország
13.00: Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár), Törökország
14.00: ETO FC–NK Osijek (horvát), Törökország
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)
20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen
20.30: Mainz–Heidenheim
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Roma–Torino
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Cultural Leonesa (II.)–Athletic Bilbao
21.00: Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid (Tv: Sport1)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Sport2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
15. FORDULÓ
18.30: Damak–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupaversenyek
17.30: női műlesiklás, 1. futam, Flachau (Tv: Eurosport2)
18.45: férfi párhuzamos szlalom, 1. futam, Bad Gastein (Tv: Eurosport2)
20.30: női műlesiklás, 2. futam, Flachau (Tv: Eurosport2)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, WILD CARD MÉRKŐZÉS
2.15: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
NŐI U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, KANADA
Szerda, 1.30: Magyarország–Svájc (Tv: Sport1)
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ
19.00: Brynäs (svéd)–Frölunda (svéd) (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Mol Esztergom–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT
3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz) (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1006 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI CHALLENGE-KUPA
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Olymp Praha (cseh)–KHG KNRC
SZNÚKER
MASTERS, LONDON
1. forduló
14.00: Kyren Wikson (angol)–Szi Csie-huj (kínai) (Tv: Eurosport1)
20.00: John Higgins (skót)–Barry Hawkins (angol) (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Australian Open, Melbourne, selejtező
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
Benne 6.00 körül Gálfi Dalma–Julia Putyinceva (kazah) és páros, negyeddöntő, 6.00 körül: Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Katerina Siniaková, Csang Suaj (cseh, kínai, 2.)
ATP 250-es torna, Auckland
Benne 6.00 körül Marozsán Fábián–Gaël Monfils (francia), 6.30 körül Fucsovics Márton–Ethan Quinn (amerikai)
WTA 250-es torna, Hobart
Benne 1.00 körül Bondár Anna–Ella Seidel (német)
TEREPRALI
Dakar rali, 9. szakasz, Vadi ad-Davaszir–Bisa (418 km)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
12.45: Grúzia–Horvátország (Tv: M4 Sport)
15.15: Szlovénia–Görögország
D-CSOPORT
18.00: Szlovákia–Olaszország
20.30: Románia–Törökország (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A 68. Nemzeti Sport Gála után – Szöllősi György a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Détári Lajos a vonalban
9.00: Ujvári Mátét hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az év sportja, 2025, 4. rész: vízilabda, kézilabda
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Ez történt a 68. Nemzeti Sport Gálán
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Gergelyics József, Szöllősi György
17.00: Parasport, Budapest vendége volt Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: Kosárlabda, élő közvetítés a Szolnok–Trieste férfi BL-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
19.00: Labdarúgás, Mátyus János a belga másodosztályban lett sportigazgató
19.40: Labdarúgás, összeállítás az elit bajnokságok Szuperkupa-győzteseiről
20.00: 115 éve alapították a BVSC-t
20.30: Vízilabda, interjú Varga Dániellel, a BVSC férficsapatának vezetőedzőjével
21.00: Interjúk a Magyar Paralimpiai Bizottság sajtónyilvános eseményéről
21.30: Hétfőn rendezték a Nemzeti Sport Gálát
22.30: Sportvilág