Keddi sportműsor: fontos BL-meccset játszanak a szolnoki kosarasok

JANUÁR 13., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

13.00: DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég), Marbella

13.00: Paks–LKS Lódz (lengyel), Törökország

13.00: Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár), Törökország

14.00: ETO FC–NK Osijek (horvát), Törökország

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)

20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen

20.30: Mainz–Heidenheim

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Roma–Torino

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Cultural Leonesa (II.)–Athletic Bilbao

21.00: Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid (Tv: Sport1)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Sport2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

15. FORDULÓ

18.30: Damak–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupaversenyek

17.30: női műlesiklás, 1. futam, Flachau (Tv: Eurosport2)

18.45: férfi párhuzamos szlalom, 1. futam, Bad Gastein (Tv: Eurosport2)

20.30: női műlesiklás, 2. futam, Flachau (Tv: Eurosport2)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, WILD CARD MÉRKŐZÉS

2.15: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

NŐI U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, KANADA

Szerda, 1.30: Magyarország–Svájc (Tv: Sport1)

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

19.00: Brynäs (svéd)–Frölunda (svéd) (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Mol Esztergom–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT

3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC

17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz) (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1006 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Olymp Praha (cseh)–KHG KNRC

SZNÚKER

MASTERS, LONDON

1. forduló

14.00: Kyren Wikson (angol)–Szi Csie-huj (kínai) (Tv: Eurosport1)

20.00: John Higgins (skót)–Barry Hawkins (angol) (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Australian Open, Melbourne, selejtező

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide

Benne 6.00 körül Gálfi Dalma–Julia Putyinceva (kazah) és páros, negyeddöntő, 6.00 körül: Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Katerina Siniaková, Csang Suaj (cseh, kínai, 2.)

ATP 250-es torna, Auckland

Benne 6.00 körül Marozsán Fábián–Gaël Monfils (francia), 6.30 körül Fucsovics Márton–Ethan Quinn (amerikai)

WTA 250-es torna, Hobart

Benne 1.00 körül Bondár Anna–Ella Seidel (német)

TEREPRALI

Dakar rali, 9. szakasz, Vadi ad-Davaszir–Bisa (418 km)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

B-CSOPORT

12.45: Grúzia–Horvátország (Tv: M4 Sport)

15.15: Szlovénia–Görögország

D-CSOPORT

18.00: Szlovákia–Olaszország

20.30: Románia–Törökország (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A 68. Nemzeti Sport Gála után – Szöllősi György a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Détári Lajos a vonalban

9.00: Ujvári Mátét hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az év sportja, 2025, 4. rész: vízilabda, kézilabda

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Ez történt a 68. Nemzeti Sport Gálán

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Gergelyics József, Szöllősi György

17.00: Parasport, Budapest vendége volt Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: Kosárlabda, élő közvetítés a Szolnok–Trieste férfi BL-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

19.00: Labdarúgás, Mátyus János a belga másodosztályban lett sportigazgató

19.40: Labdarúgás, összeállítás az elit bajnokságok Szuperkupa-győzteseiről

20.00: 115 éve alapították a BVSC-t

20.30: Vízilabda, interjú Varga Dániellel, a BVSC férficsapatának vezetőedzőjével

21.00: Interjúk a Magyar Paralimpiai Bizottság sajtónyilvános eseményéről

21.30: Hétfőn rendezték a Nemzeti Sport Gálát

22.30: Sportvilág