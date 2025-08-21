Egy lépéssel közelebb a főtábla! Az ETO hazai pályán győzte le a Rapidot

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs

RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger

Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)

A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Idei utolsó európai meccsének adott otthont az ETO Stadion. Már a 3. fordulóban is mindenki ezt gondolta, de nem azért, mert kishitűek lennének a győri szurkolók, s ne bizakodnának a Pjunik, valamint az AIK kiejtése után a Rapid bravúros búcsúztatásában is. A létesítményt aligha lehet tovább toldozni-foldozni a Konferencialiga alapszakaszára, speciális engedéllyel az üresen maradt oldalra elhelyezni a vendégszurkolókat: a bécsieket a stockholmiakkal ellentétben nem az alsó, hanem a felső szinten helyezték el, a jegy nélkül érkező, leleményesebb fanatikusok pedig a déli oldalon fekvő hotel erkélyéről és a szobák ablakaiból szurkoltak csapatuknak. Egy biztos: gyönyörű látványt nyújtott az emberektől roskadó, kispadokkal szemközti lelátó. Nagy kár, hogy a gazdátlanná váló létesítmény úgymond félkarú óriás lett az elmúlt tíz évben, ám talán az idei szereplés gazdaságilag is erősebb jövőt vetít előre, amelynek egy felújított vagy teljesen újraszabott stadion is része lesz.

Ezt a jövőképet s a továbbjutási esélyeket erősítette, hogy a Rapid a nyáron eladta két legértékesebb játékosát: még júliusban a balszélső Isak Janssont a Nice-nek, míg a napokban a középpályás Mamadou Sangarét a szintén francia élvonalban szereplő Lensnak. Lebecsülni így sem lehetett a bécsi zöld-fehéreket, a párharc esélyese a tavasszal a sorozat negyeddöntőjében búcsúzó együttes maradt. Ráadásul még Magyarországról is jött egy kis segítség a vendégtábornak, hiszen magyar „Mindent bele, rapidosok" felirattal köszöntötték a Rapidot, és többször is a Ferencvárost éltették. Testvércsapat ide vagy oda, érdekes, hogy az osztrák csapat sikere többet ér a magyarénál.

Az ETO mindenesetre szokásának megfelelően az első pillanattól igyekezett ráerőltetni akaratát ellenfelére, a 9. percre már négy lehetősége is akadt, Claudiu Bumba csúsztatása mellé ment, Daniel Stefulj távoli lövése szögletre pattant, Zseljko Gavricsé fölé szállt, míg Nadir Benbuali közelről nem tudta jól megfejelni a labdát, ami így messze elgurult a kapu előtt. Rendkívül intenzív letámadás jellemezte a Rapidot, amely a 11. percben az addigi legnagyobb lehetőséget alakította ki, miután Janis Antiste megnyert egy fejpárbajt Miljan Krpics ellen, Ercan Kara pedig ziccerben léphetett ki, de Samuel Petrás nagyot védett. A 17. percben Bolla Bendegúz szép megindulása után alakult ki helyzet, jó ütemben szöktette Antiste-ot, de a rövidre tartó kísérletnél állta a sarat a győriek kapusa, a túloldalon pedig ismét Gavrics veszélyeztetett távolról, először volt dolga Niklas Hedl kapusnak. Újabb egy perc telt el, már Stefan Vladoiu lecsúszott beadása miatt kellett nyújtóznia, különben beesett volna a labda a kapuba.

S micsoda meccset játszottak a felek!

Folyamatosan volt esemény valamelyik kapu előtt: szabálytalan gólt vettek el a Rapidtól, majd a 28. percben a kiválóan futballozó Bolla veszélyeztetett, szép csele után kevéssel küldte a léc fölé a labdát a jobbösszekötő helyéről, majd Csinger Márk csúsztatott centikkel a saját kapuja fölé. Az első félidő végig lüktető futballt hozott, de a játékrész második felére átvette az irányítást a bécsi együttes, már nehezen hozta ki a labdát az ETO, több pontatlanságra kényszerítette a rivális. Az utolsó öt percre enyhült a nyomás, és győri lehetőség is akadt még a lefújásig, a hazai csapat a szellemes szöglet- és szabadrúgás-variációk után is közel volt a gólhoz.

Akik a büfésorokban ragadtak, lemaradtak, s már csak az óriási hangorkánból értesültek a hírről: megszerezte a vezetést az ETO! Hihetetlen rohamok követték Zseljko Gavrics kiváló befejezését, Antiste óriási ziccerben lőtt mellé, majd a 49. percben Petrás reflexei kellettek, hatalmasat védett Nenad Cvetkovics közeli fejese után. Az 53. percben Vitális Milán megduplázhatta volna csapata előnyét, de ez csak pillanatnyi lélegzetvételt jelentett a nyomasztó bécsi fölényben. Tetézte a gondokat Krpics súlyosnak tűnő sérülése, a csereként beszálló Claudy M'Buyi elfutásánál keresztezett szépen, de ez volt az utolsó megmozdulása a meccsen, s az alapján, hogy egyáltalán nem tudott ráállni a jobb lábára, sajnos lehet, hogy hosszú időre kidőlt. Kiválásával mintha emberhátrányba került volna az ETO, s Petrás öklözéseivel, védéseivel és mentéseivel tartotta a frontot egy darabig, de a 61. percben már a kapus sem segített: Romeo Amane kiugratásánál lemaradt Stefulj, és a szünetben pályára lépő Nikolaus Wurmbrand éles szögből egyenlített.

Teljesen más sebességi fokozat jellemezte a második félidőben a két csapatot, s ahogy telt az idő, úgy tűnt egyre hihetetlenebbnek, hogy ezen a meccsen vezetett is az ETO. Az eddig Európában erőnlétileg mindig egyenrangú, olykor erősebb győri együttes ellenfelére talált: a Rapid megállás nélkül futott, letámadott, nem hagyott levegőt a hazaiaknak, igaz, hármat is cseréltek a 71. percig. A győriek becsületére legyen mondva, hogy cserejátékosok nélkül sem roppantak össze, a 70. perctől újra sikerült támadásokat szövögetni, szögletet kiharcolni. Alexander Abrahamsson kényszerű pályára küldése után a 81. percben jött az első frissítés, az AIK ellen kiválóan beszálló Tóth Rajmundra várt a feladat, hogy új lendületet adjon, ezúttal eredeti posztján, a középpályán, így Vitális vette át Ouro irányító szerepkörét. Egy perc kellett neki, hogy hasznos passzal jelentkezzen, majd Paul Anton már az önbizalomtól kirobbanó Zseljko Gavricsot játszotta meg, a szerb támadó pedig irgalmatlanul nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. A játék képe alapján inkább az első félidő volt az ETO-é, de mindössze egy kapott góllal átvészelte a nehéz időszakokat, Gavrics emlékezetes mozdulataival újabb, a múlt hetinél még nagyobb bravúrra vezette az ETO FC-t.

A Rapid otthonában rettentő nehéz lesz a feladat (megoldani a továbbjutást), de Borbély Balázs meccs előtti kívánsága maradéktalanul teljesült: csapata úgy utazhat Bécsbe, hogy van esélye, s méghozzá milyen esélye!

Győzelmével kilencven percre a Konferencialiga-főtáblától az ETO. 2–1



A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!