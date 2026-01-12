Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: két Bundesliga-forduló, szombaton Lipcse–Bayern

Vágólapra másolva!
2026.01.12. 16:39
null
Címkék
légiósok légióskörkép légiósprogram
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok heti tétmérkőzései.

 JANUÁR 12., HÉTFŐ 

ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
20.45: Liverpool–Barnsley
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik

 

 JANUÁR 13., KEDD 

ANGLIA
EFL Trophy, nyolcaddöntő
20.00: Bristol Rovers–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

IZRAEL
Állami Kupa, nyolcaddöntő
18.30: Hapoel Petah Tikva–Macvcabi Bnei Raina
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
16.00: Gaziantep–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
18.30: Fethiyespor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland

 

 JANUÁR 14., SZERDA 

CIPRUS
Ciprusi Kupa, nyolcaddöntő
17.00: Apollon–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, negyeddöntő
16.00: AEK Athén–OFI Kréta
AEK: Varga Barnabás

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
18.30: Wolfsburg–St. Pauli
Wolfsburg: Dárdai Bence
20.30: RB Leipzig–Freiburg
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
13.30: Antalyaspor–Genclerbirligi
Genclerbirligi: Csoboth Kevin

 

 JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK 

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Augsburg–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
11.00: Erzurumspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

 JANUÁR 16., PÉNTEK 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: West Bromwich Albion–Middlesbrough
WBA: Callum Styles

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Genk II–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Eintracht Braunschweig–Magdeburg
Braunschweig: Szabó Levente

 

 JANUÁR 17., SZOMBAT 

ANGLIA
Premier League
16.00: Liverpool–Burnley
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Ipswich Town–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Sheffield Wednesday–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Peterborough–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Patro Eisden–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos

IZRAEL
Ligat Ha’Al
14.00: Hapoel Petah Tikva–Beitar Jeruzsálem
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: RB Leipzig–Bayern München
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Schalke 04
Hertha: Dárdai Márton 

PORTUGÁLIA
Liga Portugal
21.30: Rio Ave–Benfica
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
12.00: Unirea Slobozia–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel

SKÓCIA
Skót Kupa, 4. forduló
16.00: Dundee United–Ayr
Dundee United: Keresztes Krisztián

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Galatasaray–Gaziantep
Galatasaray: Sallai Roland

 

 JANUÁR 18., VASÁRNAP 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Sporting Lokeren
Bruges II: Ostoici Stefan

CIPRUS
Cyprus League
15.00: Omonia–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Rennes–Le Havre
Le Havre: Loic Nego 

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
20.00: AEK Athén–Panathinaikosz
AEK: Varga Barnabás

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Palermo–Spezia
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Superliga
14.30: FK Csíkszereda–Botosani
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: Mirandes–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
12.30: Kasimpasa–Antalyaspor
Kasimpasa: Szalai Attila
15.00: Kocaelispor–Trabzonspor
Kocaelispor: Balogh Botond
15.00: Genclerbirligi–Samsunspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin

 

 JANUÁR 19., HÉTFŐ 

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Göztepe–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

légiósok légióskörkép légiósprogram
Legfrissebb hírek

Légióskörkép: Koszta Márk ismét duplázott, Nagy Ádám és Sallai Roland gólpasszt adott – videók

Légiósok
12 perce

Kovács Bendegúz Hollandiából: Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani természetes számomra

Légiósok
4 órája

Légiósok: Koszta Márk duplázott, Nagy Ádám lövéséből gólpassz lett

Légiósok
2026.01.10. 20:05

Megműtötték Molnár Rajmundot

Légiósok
2026.01.10. 11:51

Kerkez Milos: Remélem, Arne Slot elégedett volt velem

Angol labdarúgás
2026.01.09. 19:11

Súlyos sérülést szenvedett Kosznovszky Márk, 9-12 hónapig nem játszhat

Légiósok
2026.01.08. 17:17

Szalai Attila: Marco Rossi bízik a magyar csapatban – és mi is benne!

Magyar válogatott
2026.01.08. 07:33

Varga Barnabás túlesett az első edzésén az AEK-nál

Légiósok
2026.01.07. 15:52
Ezek is érdekelhetik