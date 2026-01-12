Heti légiósprogram: két Bundesliga-forduló, szombaton Lipcse–Bayern

JANUÁR 12., HÉTFŐ
ANGLIA
FA-kupa, 3. forduló
20.45: Liverpool–Barnsley
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
JANUÁR 13., KEDD
ANGLIA
EFL Trophy, nyolcaddöntő
20.00: Bristol Rovers–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
IZRAEL
Állami Kupa, nyolcaddöntő
18.30: Hapoel Petah Tikva–Macvcabi Bnei Raina
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
16.00: Gaziantep–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
18.30: Fethiyespor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
JANUÁR 14., SZERDA
CIPRUS
Ciprusi Kupa, nyolcaddöntő
17.00: Apollon–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, negyeddöntő
16.00: AEK Athén–OFI Kréta
AEK: Varga Barnabás
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
18.30: Wolfsburg–St. Pauli
Wolfsburg: Dárdai Bence
20.30: RB Leipzig–Freiburg
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
13.30: Antalyaspor–Genclerbirligi
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Augsburg–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör
11.00: Erzurumspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
JANUÁR 16., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: West Bromwich Albion–Middlesbrough
WBA: Callum Styles
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Genk II–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Eintracht Braunschweig–Magdeburg
Braunschweig: Szabó Levente
JANUÁR 17., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Liverpool–Burnley
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Ipswich Town–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Sheffield Wednesday–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Peterborough–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Patro Eisden–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
IZRAEL
Ligat Ha’Al
14.00: Hapoel Petah Tikva–Beitar Jeruzsálem
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
Wolfsburg: Dárdai Bence
18.30: RB Leipzig–Bayern München
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Schalke 04
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
21.30: Rio Ave–Benfica
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
12.00: Unirea Slobozia–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
SKÓCIA
Skót Kupa, 4. forduló
16.00: Dundee United–Ayr
Dundee United: Keresztes Krisztián
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Galatasaray–Gaziantep
Galatasaray: Sallai Roland
JANUÁR 18., VASÁRNAP
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Sporting Lokeren
Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
15.00: Omonia–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Rennes–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
20.00: AEK Athén–Panathinaikosz
AEK: Varga Barnabás
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Palermo–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
14.30: FK Csíkszereda–Botosani
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: Mirandes–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
12.30: Kasimpasa–Antalyaspor
Kasimpasa: Szalai Attila
15.00: Kocaelispor–Trabzonspor
Kocaelispor: Balogh Botond
15.00: Genclerbirligi–Samsunspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
JANUÁR 19., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Göztepe–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila