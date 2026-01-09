Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos: Remélem, Arne Slot elégedett volt velem

2026.01.09. 19:11
Arne Slot dobja a labdát Kerkez Milosnak az Arsenal elleni meccs közben (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, csütörtök este gól nélküli döntetlennel végződött az Arsenal és a Liverpool Londonban rendezett rangadója. A lefújás után a Liverpool-szurkolók körében a meccs legjobbjának választott Kerkez Milos röviden értékelt a Stadium Astro kamerája előtt.

 

„Jól megy a játék, szeretek egy az egy ellen játszani a szélen. Ma ezt kérte tőlem Arne Slot, szóval, remélem, elégedett volt velem”nyilatkozta a Liverpool hatosa a mérkőzés után.

A gól nélküli döntetlennel az Arsenal megerősítette vezető helyét a Premier League-ben – a két csapat között 14 pont maradt a különbség.

 


 

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0
London, Emirates Stadion, 60 258 néző. Vezette: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

21

15

4

2

40–14

+26

49

  2. Manchester City

21

13

4

4

45–19

+26

43

  3. Aston Villa

21

13

4

4

33–24

+9

43

  4. Liverpool

21

10

5

6

32–28

+4

35

  5. Brentford

21

10

3

8

35–28

+7

33

  6. Newcastle

21

9

5

7

32–27

+5

32

  7. Manchester United

21

8

8

5

36–32

+4

32

  8. Chelsea

21

8

7

6

34–24

+10

31

  9. Fulham

21

9

4

8

30–30

0

31

10. Sunderland

21

7

9

5

21–22

–1

30

11. Brighton

21

7

8

6

31–28

+3

29

12. Everton

21

8

5

8

23–25

–2

29

13. Crystal Palace

21

7

7

7

22–23

–1

28

14. Tottenham

21

7

6

8

30–27

+3

27

15. Bournemouth

21

6

8

7

34–40

–6

26

16. Leeds United

21

5

7

9

29–37

–8

22

17. Nottingham Forest

21

6

3

12

21–34

–13

21

18. West Ham

21

3

5

13

22–43

–21

14

19. Burnley

21

3

4

14

22–41

–19

13

20. Wolverhampton

21

1

4

16

15–41

–26

7

 

