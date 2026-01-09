Kerkez Milos: Remélem, Arne Slot elégedett volt velem

„Jól megy a játék, szeretek egy az egy ellen játszani a szélen. Ma ezt kérte tőlem Arne Slot, szóval, remélem, elégedett volt velem” – nyilatkozta a Liverpool hatosa a mérkőzés után.
A gól nélküli döntetlennel az Arsenal megerősítette vezető helyét a Premier League-ben – a két csapat között 14 pont maradt a különbség.
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0
London, Emirates Stadion, 60 258 néző. Vezette: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
21
15
4
2
40–14
+26
49
|2. Manchester City
21
13
4
4
45–19
+26
43
|3. Aston Villa
21
13
4
4
33–24
+9
43
|4. Liverpool
21
10
5
6
32–28
+4
35
|5. Brentford
21
10
3
8
35–28
+7
33
|6. Newcastle
21
9
5
7
32–27
+5
32
|7. Manchester United
21
8
8
5
36–32
+4
32
|8. Chelsea
21
8
7
6
34–24
+10
31
|9. Fulham
21
9
4
8
30–30
0
31
|10. Sunderland
21
7
9
5
21–22
–1
30
|11. Brighton
21
7
8
6
31–28
+3
29
|12. Everton
21
8
5
8
23–25
–2
29
|13. Crystal Palace
21
7
7
7
22–23
–1
28
|14. Tottenham
21
7
6
8
30–27
+3
27
|15. Bournemouth
21
6
8
7
34–40
–6
26
|16. Leeds United
21
5
7
9
29–37
–8
22
|17. Nottingham Forest
21
6
3
12
21–34
–13
21
|18. West Ham
21
3
5
13
22–43
–21
14
|19. Burnley
21
3
4
14
22–41
–19
13
|20. Wolverhampton
21
1
4
16
15–41
–26
7