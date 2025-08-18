Nemzeti Sportrádió

Német Kupa: szétlövésben jutottak tovább Dárdaiék, megszenvedett Essenben a Dortmund

2025.08.18. 21:21
Dárdai Márton (a labdával) remek védőmunkája is kellett a Hertha továbbjutásához (Fotó: Getty Images)
Nem tudta gólokra váltani hatalmas fölényét a Dárdai Mártont is foglalkoztató Hertha BSC ellen a Preussen Münster, így a magyar játékos csapata jutott be hétfőn a Német Kupa legjobb 32 csapata közé. Észak-Rajna–vesztfáliai derbit játszottak Essenben, ahol a sokkal esélyesebb Borussia Dortmund csak egy kései Sérhou Guirassy-góllal múlta felül a harmadosztályú hazaiakat.

Dárdai Mártonnal a kezdőben vágott neki első idénybeli Német Kupa-mérkőzésének Hertha BSC, amely a szintén másodosztályú Preussen Münsternél vendégeskedett. Nem mondhatni, hogy a berliniek domináltak volna a mérkőzésen, ellenfelük ugyanis több mint kétszer annyit birtokolta a labdát, több mint háromszor annyi kapura lövése volt, s a rendes játékidőben jóval nagyobb helyzeteket is alakított ki. Ám a hatalmas fölénnyel nem ment igazán sokra a hazai csapat, a vezetést ugyanis nem sikerült megszereznie a rendes játékidőben – mindez jórészt a magyar válogatott hátvédnek is köszönhető volt, aki remekelt a védelemben.

Sok változást a hosszabbítás sem hozott, az leszámítva, hogy a Hertha előtt is adódtak nagyobb lehetőségek, a kapuk azonban továbbra is érintetlenek maradtak. Jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyet Dárdaiék 5–3-ra megnyertek, így bejutottak a legjobb harminckét csapat közé.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Dortmund esseni vendégjátékán is túlóráznak a csapatok, a helyi Rot-Weiss ugyanis remekül tartotta magát a nyolcszoros német bajnokcsapat ellen. Sőt, noha a harmadosztályú hazaiak harmadannyit birtokolták a labdát, mint a fekete-sárgák, egyáltalán nem voltak veszélytelenek Gregor Kobel kapujára. A 79. percben aztán góllá érett a dortmundi mezőnyfölény: az algériai válogatott balhátvéd, Rami Benszebaini labdájából Sérhou Guirassy a kapuba talált, 1–0-ra megnyerve csapatának a derbit.

NÉMET KUPA
1. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Preussen Münster (II.)–Hertha BSC (II.) 0–0 – 11-esekkel 3–5
1. FC Schweinfurt (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.) 2–4
Dynamo Dresden (II.)–Mainz 0–1
Rot-Weiss Essen (III.)–Borussia Dortmund 0–1

 

