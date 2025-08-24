Nemzeti Sportrádió

Sallai 79 percet játszott, kiütéses sikerével százszázalékos maradt a Galatasaray

R. D. P.R. D. P.
2025.08.24. 22:34
Sallai Roland a bemelegítés során (Fotó: Galatasaray)
labdarúgás légiós Galatasaray Süper Lig Sallai Roland
A Süper Lig új idényének harmadik fordulójában is győzött a magyar válogatott Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray labdarúgócsapata, amely a Kayserispor otthonába látogatott vasárnap este.

A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray – amely hibátlan mérleggel vágott neki a 3. fordulónak – a 36. percben Eren Elmali góljával szerzett vezetést a Kayserispor ellen, majd a fordulást követően ismét beköszönt a balhátvéd.


Sallait a 79. percben lecserélte Okan Buruk vezetőedző.

A hajrában a nyár két nagy fogása, Victor Osimhen és Leroy Sané is feliratkozott az eredményjelzőre, így alakult ki a végeredmény.

LABDARÚGÁS
TÖRÖK SÜPER LIG
3. FORDULÓ
Kayserispor–Galatasaray 0–4 (Elmali 36., 46., Osimhen 86., Sané 90+3.)

 

