Nemzeti Sport Gála: a Ferencváros férfi pólócsapata lett az év csapata hagyományos csapatsportágakban

Az év csapatának a 2025-ben Bajnokok Ligája-aranyérmes, magyar bajnok és kupagyőztes FTC-Telekom vízilabda-együttesét választották meg. Mivel az alakulat több tagja jelenleg is a belgrádi Európa-bajnokságon játszik, onnan jelentkeztek be online. A kapus, Vogel Soma azt mondta: „Gyors leszek, mert megsülünk ebben a teremben! A csapat nevében köszönjük a szavazatokat és az elismerést, rengeteget dolgoztunk minden egyes győzelemért és trófeáért. Megígérhetem, ez idén sem lesz másképp, most már szeretném lezárni a tavaly történteket, és emlékezetes Európa-bajnoki eredménnyel nyitni az új esztendőt.”

A helyszínen Vámos Márton köszönte meg az elismerést, leszögezve, hogy Nyéki Balázs vezetőedző irányításával idén is ugyanolyan keményen dolgoznak, ahogyan azt eddig is tették.

