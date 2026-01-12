Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: a Ferencváros férfi pólócsapata lett az év csapata hagyományos csapatsportágakban

Vágólapra másolva!
2026.01.12. 21:54
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Nemzeti Sport Gála Év Sportolója az Év férfi sportolója
A Ferencváros férfi pólócsapatát választották meg a 2025-ös év csapatának hagyományos csapatsportágakban. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

Az év csapatának a 2025-ben Bajnokok Ligája-aranyérmes, magyar bajnok és kupagyőztes FTC-Telekom vízilabda-együttesét választották meg. Mivel az alakulat több tagja jelenleg is a belgrádi Európa-bajnokságon játszik, onnan jelentkeztek be online. A kapus, Vogel Soma azt mondta: „Gyors leszek, mert megsülünk ebben a teremben! A csapat nevében köszönjük a szavazatokat és az elismerést, rengeteget dolgoztunk minden egyes győzelemért és trófeáért. Megígérhetem, ez idén sem lesz másképp, most már szeretném lezárni a tavaly történteket, és emlékezetes Európa-bajnoki eredménnyel nyitni az új esztendőt.”

A helyszínen Vámos Márton köszönte meg az elismerést, leszögezve, hogy Nyéki Balázs vezetőedző irányításával idén is ugyanolyan keményen dolgoznak, ahogyan azt eddig is tették.

SPORTGÁLA
68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Egyéb egyéni
3 órája

A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán

Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

 

Nemzeti Sport Gála Év Sportolója az Év férfi sportolója
Legfrissebb hírek

Nemzeti Sport Gála: Regőczy Krisztina és Sallay András átvették az MSÚSZ életműdíját

Egyéb egyéni
1 órája

Nemzeti Sport Gála: Márton Luana lett az év női sportolója

Egyéb egyéni
1 órája

Nemzeti Sport Gála: Kiss Péter Pál lett az év fogyatékos férfi sportolója

Egyéb egyéni
1 órája

Orbán Viktor fogadta a Nemzeti Sport Gála díszvendégeit

Egyéb egyéni
1 órája

Nemzeti Sport Gála: Kós Hubert lett az év férfi sportolója

Egyéb egyéni
1 órája

Nemzeti Sport Gála: Nyéki Balázs lett az év edzője

Egyéb egyéni
2 órája

Nemzeti Sport Gála: Molnár Attila Eb-győztes futása lett az év sportpillanata

Egyéb egyéni
2 órája

Nemzeti Sport Gála: Ekler Luca lett az év fogyatékos női sportolója

Egyéb egyéni
2 órája
Ezek is érdekelhetik