Keresztes Noel egyenlített, majd fordított a Krka ellen

2025.08.24. 20:41
Megtérült Keresztes Noel hét közben elvégzett munkája (Fotó: Nafta)
labdarúgás Keresztes Noel Nafta
Az U19-es magyar válogatott labdarúgó, Keresztes Noel két góllal járult hozzá csapata, a Nafta vasárnapi győzelméhez a Krka ellen a szlovén másodosztályú labdarúgó-bajnokság (2. SNL) 3. fordulójában.

A hazai pályán játszó Nafta kezdőcsapatában kapott helyett Dragóner Áron és Keresztes Noel is, míg a magyar kapust, Németh Ervint a cserepadra nevezték.

A Krka a 18. percben vezetést szerzett idegenben, ám a Nafta Keresztes duplájának köszönhetően már a szünet előtt fordított.

A fordulást követően hasonló volt a forgatókönyv: vendég gólra két hazai találat volt a válasz, így alakult ki a 4–2-es végeredmény.

LABDARÚGÁS
2. SNL
Nafta–Krka 4–2 (Keresztes 36., 44., Marosa 73., Bajde 79., ill. Tompte 18., Medle 58.)

Légiósok
2 órája

Duplázott a Rapid 19 éves támadója, Bolla végig a pályán volt az ETO elleni Kl-visszavágó előtt

A bécsiek idegenbeli győzelemmel hangoltak a győriek elleni sorsdöntő mérkőzésre.

 

labdarúgás Keresztes Noel Nafta
