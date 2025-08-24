Keresztes Noel egyenlített, majd fordított a Krka ellen

A hazai pályán játszó Nafta kezdőcsapatában kapott helyett Dragóner Áron és Keresztes Noel is, míg a magyar kapust, Németh Ervint a cserepadra nevezték.

A Krka a 18. percben vezetést szerzett idegenben, ám a Nafta Keresztes duplájának köszönhetően már a szünet előtt fordított.

A fordulást követően hasonló volt a forgatókönyv: vendég gólra két hazai találat volt a válasz, így alakult ki a 4–2-es végeredmény.

LABDARÚGÁS

2. SNL

Nafta–Krka 4–2 (Keresztes 36., 44., Marosa 73., Bajde 79., ill. Tompte 18., Medle 58.)