Serie A: hármat vágott a Genoa a Cagliarinak

Lorenzo Colombo a mérkőzés elején remek gólt szerzett kiugratásból – ezzel szerzett vezetést a Genoa, amely a második félidő hajrájában zárta le a mérkőzést. Morten Frendrup hatalmas távoli bombával jeleskedett, Leo Östigard pedig szabadrúgás után talált be.

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Genoa–Cagliari 3–0 (Colombo 7., Frendrup 75., Östigard 78.)

21.00: Juventus–Cremonese

Vasárnap játszották

Fiorentina–Milan 1–1 (Comuzzo 66., ill. Nkunku 90.)

Hellas Verona–Lazio 0–1 (V. Nelsson 79. – öngól)

Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. Tiago Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)

Kiállítva: Banda (Lecce, 57.), L, Gaspar (Lecce, 90+3.)

Internazionale–Napoli 2–2 (Dimarco 9., Calhanoglu 73. – 11-esből, ill. McTominay 26., 81.)

Szombaton játszották

Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)

Kiállítva: Cambiaghi (58.)

Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., K. Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)

Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soulé 79.)

Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)