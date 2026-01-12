Nemzeti Sportrádió

Serie A: hármat vágott a Genoa a Cagliarinak

V. J.V. J.
2026.01.12. 21:07
null
Morten Frendrup szenzációs gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Genoa Serie A Cagliari
A Genoa 3–0-ra legyőzte a Cagliarit az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 20. fordulójának hétfői játéknapján.

Lorenzo Colombo a mérkőzés elején remek gólt szerzett kiugratásból – ezzel szerzett vezetést a Genoa, amely a második félidő hajrájában zárta le a mérkőzést. Morten Frendrup hatalmas távoli bombával jeleskedett, Leo Östigard pedig szabadrúgás után talált be.

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Genoa–Cagliari 3–0 (Colombo 7., Frendrup 75., Östigard 78.)
21.00: Juventus–Cremonese

Vasárnap játszották
Fiorentina–Milan 1–1 (Comuzzo 66., ill. Nkunku 90.)
Hellas Verona–Lazio 0–1 (V. Nelsson 79. – öngól)
Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. Tiago Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)
Kiállítva: Banda (Lecce, 57.), L, Gaspar (Lecce, 90+3.)
Internazionale–Napoli 2–2 (Dimarco 9., Calhanoglu 73. – 11-esből, ill. McTominay 26., 81.)
Szombaton játszották
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., K. Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soulé 79.)
Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)

 

