Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso távozik a Real Madridtól, Arbeloa váltja – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 18:22
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Madrid edzősors Xabi Alonso
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt Real Madrid hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel felbontotta vezetőedzője, Xabi Alonso szerződését.

A baszk szakembertől a vasárnap este elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő másnapján köszönt el a királyi klub. A Real Madrid rövidesen azt is közölte, hogy a távozó Alonso helyét a tartalékcsapatot (Real Madrid Castilla) irányító Álvaro Arbeloa veszi át a csapat kispadján.

Xabi Alonso 28 tétmeccsen irányította a Real Madridot a jelenlegi idényben, a mérlege 20 győzelem, három döntetlen és öt vereség volt.

Ami Arbeloát illeti, a klub közleménye nem tért ki arra, hogy milyen időtartamra nevezték ki, de spanyol sajtóhírek szerint az idény végéig biztosan ő ül a madridi együttes kispadján. A 42 éves edzőt egyébként 2027 nyaráig köti szerződés a királyi gárdához.

 

Real Madrid edzősors Xabi Alonso
Legfrissebb hírek

„Vereség esetén is tiszteletet kell mutatnod” – Mbappé nem akart díszsorfalat állni, berágott a Barca elnöke

Spanyol labdarúgás
7 órája

Xabi Alonso az elveszített Szuperkupa-döntőről: Ez a legkevésbé fontos sorozat

Spanyol labdarúgás
11 órája

Öt gól és egy kiállítás Dzsiddában, a Barca nyerte a Real elleni Szuperkupa-döntőt

Spanyol labdarúgás
22 órája

Dzsidda, Barcelona – Budapest? – Smahulya Ádám jegyzete

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 7:14

Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 7:14

„Florentino ki fog rúgni! Emlékezz rá, mit mondtam” – Simeone beszólt Vinícius Júniornak a Szuperkupa-elődöntőben

Spanyol labdarúgás
2026.01.09. 09:33

Győzött a Real Madrid, Tavares megdöntötte az Euroliga lepattanórekordját

Kosárlabda
2026.01.08. 22:58

Spanyol Szuperkupa: sorozatban negyedszer Barcelona–Real Madrid a döntőben

Spanyol labdarúgás
2026.01.08. 19:45
Ezek is érdekelhetik