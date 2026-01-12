Xabi Alonso távozik a Real Madridtól, Arbeloa váltja – hivatalos

A baszk szakembertől a vasárnap este elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő másnapján köszönt el a királyi klub. A Real Madrid rövidesen azt is közölte, hogy a távozó Alonso helyét a tartalékcsapatot (Real Madrid Castilla) irányító Álvaro Arbeloa veszi át a csapat kispadján.

Xabi Alonso 28 tétmeccsen irányította a Real Madridot a jelenlegi idényben, a mérlege 20 győzelem, három döntetlen és öt vereség volt.

Ami Arbeloát illeti, a klub közleménye nem tért ki arra, hogy milyen időtartamra nevezték ki, de spanyol sajtóhírek szerint az idény végéig biztosan ő ül a madridi együttes kispadján. A 42 éves edzőt egyébként 2027 nyaráig köti szerződés a királyi gárdához.