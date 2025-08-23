Kovács Mátyás góljai biztosították be a Kassa győzelmét

Mindkét csapat pont nélkül állt az egymás elleni meccsük előtt. Ennek megfelelően nagyon élénken kezdődött az összecsapás, amelyet 3211 néző tekintett meg. A vezetést a 13. percben az exrózsahegyi Marek Madlenák szerezte meg, majd fél óra játék után váratlanul egyenlítettek a vendégek, Ondrej Sasinka volt eredményes büntetőből.

Ugyan nem volt a kezdőcsapatban Kovács Mátyás, de még az első félidőben pályára léphetett. Mint később kiderült, a magyar U21-es válogatott döntötte el a találkozót. Előbb az 56. percben lőtt nagy gólt a felső sarokba, aztán az 69. percben ismét remek gólt szerzett, ezzel bebiztosítva a Kassa első győzelmét a 2025–2026-os idényben.

Niké Liga, 5. forduló

Kassa–Rózsahegy 3–1 (1–1)

Kovács Mátyás a hazaiaknál a 23. percben lépett pályára és két gólt szerzett.