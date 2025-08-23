Nemzeti Sportrádió

Kovács Mátyás góljai biztosították be a Kassa győzelmét

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.08.23. 21:03
null
Kovács Mátyás csereként beállva duplázott (Fotó: FC Kassa)
Címkék
Kassa Rózsahegy Kovács Mátyás
A szlovák labdarúgó Niké Liga 5. fordulójában a Kassa 3–1-re legyőzte a Rózsahegyet. A hazai csapat hőse Kovács Mátyás volt, aki két gólt szerzett.

Mindkét csapat pont nélkül állt az egymás elleni meccsük előtt. Ennek megfelelően nagyon élénken kezdődött az összecsapás, amelyet 3211 néző tekintett meg. A vezetést a 13. percben az exrózsahegyi Marek Madlenák szerezte meg, majd fél óra játék után váratlanul egyenlítettek a vendégek, Ondrej Sasinka volt eredményes büntetőből.

Ugyan nem volt a kezdőcsapatban Kovács Mátyás, de még az első félidőben pályára léphetett. Mint később kiderült, a magyar U21-es válogatott döntötte el a találkozót. Előbb az 56. percben lőtt nagy gólt a felső sarokba, aztán az 69. percben ismét remek gólt szerzett, ezzel bebiztosítva a Kassa első győzelmét a 2025–2026-os idényben.

Niké Liga, 5. forduló
Kassa–Rózsahegy 3–1 (1–1)
Kovács Mátyás a hazaiaknál a 23. percben lépett pályára és két gólt szerzett.

 

Kassa Rózsahegy Kovács Mátyás
Legfrissebb hírek

Hiába a 32 lövés, kikapott a Kassa

Minden más foci
2025.08.10. 20:06

Kovács Mátyást nemzetközi kupainduló csapatnak adta kölcsön az MTK – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 14:39

Kl-selejtező: a fájó vereség után is optimisták a kassaiak, jön a visszavágó!

Európa-konferencialiga
2025.07.31. 08:33

Niké Liga: kassai vereség Zólyombrézón

Minden más foci
2025.07.27. 20:47

A Nyeman Grodno elrontotta a kassai futballünnepet a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2025.07.24. 21:57

Konferencialiga: ünnepi hangulatban debütál az FC Kassa az európai porondon

Európa-konferencialiga
2025.07.24. 14:14

Kl-selejtező: Szegeden játssza visszavágóját a Kassa

Európa-konferencialiga
2025.07.18. 14:59

Felkészülés: Beridze góljával legyőzte az Újpest a Kassát a Tábor utcában

Labdarúgó NB I
2025.07.04. 18:53
Ezek is érdekelhetik