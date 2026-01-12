Szoboszlai Dominik bombagóljával szerzett vezetést a Pool az FA-kupában – videó

Hétfő este a Liverpool a harmadosztályú Barnsley-val csap össze az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában. A „vörösöknek” a vezetést Szoboszlai Dominik szerezte meg a 9. percben, 25 méterről bombázva a vendégkapu jobb felső sarkába. A magyar válogatott csapatkapitánya a szünet előtt viszont nagyot hibázott, s ebből szépített a Barnsley.

