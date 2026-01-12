Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik bombagóljával szerzett vezetést a Pool az FA-kupában – videó

2026.01.12. 21:10
Szoboszlai Dominik nagy gólt lőtt (Fotó: Getty Images)
Hétfő este a Liverpool a harmadosztályú Barnsley-val csap össze az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában. A „vörösöknek” a vezetést Szoboszlai Dominik szerezte meg a 9. percben, 25 méterről bombázva a vendégkapu jobb felső sarkába. A magyar válogatott csapatkapitánya a szünet előtt viszont nagyot hibázott, s ebből szépített a Barnsley.

SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLJA A BARNSLEY ELLEN

SZOBOSZLAI DOMINIK HIBÁJA UTÁN SZÉPÍTETT A BARNSLEY

