Szoboszlai Dominik bombagóljával szerzett vezetést a Pool az FA-kupában – videó
Hétfő este a Liverpool a harmadosztályú Barnsley-val csap össze az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában. A „vörösöknek” a vezetést Szoboszlai Dominik szerezte meg a 9. percben, 25 méterről bombázva a vendégkapu jobb felső sarkába. A magyar válogatott csapatkapitánya a szünet előtt viszont nagyot hibázott, s ebből szépített a Barnsley.
SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLJA A BARNSLEY ELLEN
SZOBOSZLAI DOMINIK HIBÁJA UTÁN SZÉPÍTETT A BARNSLEY
FA-kupa: Liverpool–Barnsley
Szoboszlai Dominik a kezdőben, Kerkez Milos ezúttal a kispadon kapott helyet a harmadosztályú ellenféllel szembeni kupamérkőzésen.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik