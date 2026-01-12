Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: Regőczy Krisztina és Sallay András átvették az MSÚSZ életműdíját

2026.01.12. 22:05
Fotó: Árvai Károly
Regőczy Krisztina és Sallay András átvették a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíját a budapesti Operaházban zajló 68. Nemzeti Sport Gálán hétfőn este.

Sallay András és Regőczy Kriszina párosa az 1970-es években uralta a honi sportágat, 1980-ig egyhuzamban kilencszer lettek magyar bajnokok. A világ- és Európa-bajnokságokon 1974 és 1980 között minden évben az első hat között végeztek, a kontinensviadalon 1977 és 1980 között sorozatban négyszer voltak érmesek, két-két ezüst és bronz jött össze. A világbajnokságokon is szépen emelkedtek a rangsorban, 1978-ban a harmadik, 1979-ben a második helyen zártak. Az 1980-as téli olimpiára az egyik legnagyobb esélyesként érkeztek, ott azonban a pontozók máig vitatott körülmények között a Natalija Linicsuk, Gyennagyij Karponoszov szovjet párosnak adták az aranyérmet.

Regőczy az 1985-ös visszavonulása után Los Angelesben, Bostonban, Hawaiion és San Franciscóban is tanított saját jégtánciskolájában, szervezett Európában nemzetközi edzőtáborokat, edzőként pedig a magyar utánpótlással is foglalkozott. 1996-ben a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) edzői bizottságának elnöke, később a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 2010-ben pedig a nemzetközi szövetség jégtánc szakbizottságának vezetője lett. Sallay később sportmenedzseléssel foglalkozott, érdemeik elismeréseként 2014-ben Prima díjjal, 2019-ben Budapestért díjjal tüntették ki őket, Regőczy továbbá 2021-ben MOB Fair Play Életmű Trófea-díjas, 2023-ban pedig MOB-érdemérmes lett.

Az életműdíjat legutóbb Bölöni László korábbi BEK-győztes labdarúgó, későbbi sikeres edző kapta, míg idén Sallay Andrást és Regőczy Krisztinát díjazták az Operaházban.

Sallay a beszédében a sportolás fontosságára és a sport által nyújtott emberi értékekre hívta fel a figyelmet. Regőczy Krisztina meghatódva azt mondta: „A sport nagyon sokmindenre felkészített minket, de erre a csodára nem. A világ leggyönyörűbb operaházának színpadán állhatunk, a köztársasági elnöktől és régi barátomtól, Csisztu Zsuzsától vehettük át a díjat, ez nagyon megható, hihetetlenül szép pillanat. Mérhetetlenül hálásak vagyunk érte, fantasztikus érzés. Átéltünk már mesés pillanatokat, ez ott van a legszebbek között.”

