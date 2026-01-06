Röplabda: tisztes helytállás után búcsúzott a Fino a Challenge-kupában

Nem sikerült a bravúr, a hazai 3:2-es győzelem után Valenciában 3:0-ra kikapott a Fino Kaposvár a férfi Challenge-kupa 1. fordulójának visszavágóján, így nem jutott a következő körbe.

A somogyiak ugyan mindhárom szettben 21 pontig jutottak, de ez csak a tisztes helytálláshoz volt elég.

Eközben idehaza teljessé vált a női Magyar Kupa negyeddöntőjének mezőnye, miután a Fatum Nyíregyháza idegenben is 3:0-ra nyert az UTE fiókcsapata ellen (a továbbjutás az osztálykülönbség miatt egy mérkőzésen dőlt el). A szabolcsiak a négyes döntőbe jutásért a MÁV Előre Foxconnal mérik össze erejüket, míg a negyeddöntő slágerpárharca a tavalyi döntős MBH-Békéscsaba és az UTE összecsapása lesz.

A címvédő Vasas Óbuda ellenfele a Szent Benedek Röplabda Akadémia, az ezüstérmes KHG Kaposváré a Vasas fiókcsapata lesz.

RÖPLABDA

CHALLENGE-KUPA, FÉRFIAK, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

CONQUERIDOR VALENCIA–FINO KAPOSVÁR 3:0 (21, 21, 21)

Valencia, 700 néző. V: Spacil (cseh), Cepinova (angol)

VALENCIA: Gonzalez 9, Scarpin 7, MELO 19, MONFORT 16, Serrano 4, Bertassoni. Csere: BAUTISTA (liberó), De Souza 2. Edző: Emanuele Zanini

FINO: Magyar 2, Hubicska 11, Novoszelov 3, SMIDL 14, Dávid Cs. 2, Grigorjev 8. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Bögöly 2. Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 6:7, 10:10, 13:11, 14:14, 17:14, 17:16, 21:17, 24:19. 2. játszma: 1:0, 3:4, 7:5, 7:8, 11:9, 12:12, 14:15, 17:16, 22:19, 23:21. 3. játszma: 0:1, 3:1, 4:4, 8:5, 12:7, 12:9, 15:10, 16:13, 17:15, 20:16, 24:19

Továbbjutott: a Valencia 4–2-es összesítéssel (5:3-as szettarány)

Magyar Kupa, nők

Nyolcaddöntő

UTE U21–Fatum Nyíregyháza 0:3 (–17, –19, –16)