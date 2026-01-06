Négymeccses eltiltást kapott a pályán kívül kiállított debreceni játékos

A DVSC futballistája december 21-én, a Kisvárdával szemben 1–0-ra elvesztett hazai bajnoki 87. percében kapott piros lapot a pályán kívül, lecserélése után 12 perccel.

Az MLSZ honlapjának keddi híradása alapján a bizottság a Nyíregyházát egy bajnokira érvényes szektorbezárással, valamint pénzbüntetéssel sújtotta a szurkolóinak a DVSC elleni találkozón tanúsított „rasszista viselkedése” miatt. A szabolcsiak az ETO FC elleni találkozót illetően is pénzbüntetést kaptak, drukkereik „megbotránkoztató viselkedése miatt”. Hasonló okok miatt pénzbüntetéssel szankcionálta a testület a Zalaegerszeget, az Újpestet és a Kisvárdát, utóbbi klub írásbeli figyelmeztetést is kapott.

A Ferencváros szurkolóinak rovásán a bekiabálásokon túl pirotechnika használata is szerepelt, a zöld-fehér egyesület szintén fizetni kényszerül. A Debrecent a pénzbüntetés mellett egy bajnokira szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással sújtotta. Ugyanezt a büntetést kapta a DVTK is, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a fegyelmi bizottság elrendelte a „sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, egy soron következő hazai NB I-es férfi felnőttmérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását”.