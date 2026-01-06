Nyomozás indult Dudás Miklós halála ügyében

A halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást – számolt be róla a police.hu.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

Korábban a BRFK azt közölte, hogy nem vetődött fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja az ügyben.

Dudás Miklóst január 5-én találták holtan XVIII. kerületi otthonában.