Nyert a Hapoel Tel-Aviv, és vezeti a férfi kosárlabda Euroligát
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 20. fordulójában a Hapoel Tel-Aviv 85–60-ra legyőzte a Dubai Basketballt, ezzel az élre állt a tabellán.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Fenerbahce (török)–Olympiakosz (görög) 88–80 (18–22, 18–18, 26–22, 16–18)
Monaco (francia)–Partizan Beograd (szerb) 101–84 (28–21, 26–18, 20–24, 27–21)
Crvena zvezda (szerb)–Valencia (spanyol) 89–106 (20–34, 17–20, 27–23, 25–29)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Real Madrid (spanyol) 69–80 (18–17, 23–19, 20–20, 8–24)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 85–60 (17–24, 19–17, 33–13, 16–6)
Panathinaikosz (görög)–Milan (olasz) 74–87 (20–15, 23–23, 15–23, 16–26)
Barcelona (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 93–83 (32–19, 24–25, 21–19, 16–20)
Virtus Bologna (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván) 83–79 (25–22, 18–12, 20–22, 20–23)
